Chibuike Nwaiwu’nun Nijerya teknik heyeti tarafından yakından takipte

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç savunmacı Chibuike Nwaiwu, Bordo-Mavili formayla sergilediği istikrarlı performansın karşılığında milli takımdan davet alabilir. Genç stoperin Nijerya teknik heyeti tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Nwaiwu'nun Wolfsberger forması giydiği dönemde de teknik direktör Eric Chelle'nin radarında olduğu ancak o süreçte tecrübe eksikliği nedeniyle milli takım için beklemeye alındığı belirtiliyor. Trabzonspor'daki performansıyla bu eksikliği gideren genç oyuncunun yeniden aday havuzuna dahil edildiği öğrenildi. Teknik direktör Eric Chelle'nin stoper rotasyonunu genişletme kararı aldığı ve bu nedenle Nwaiwu'nun mart ayında açıklanacak aday kadroda yer alması bekleniyor.

TEKKE'NİN JOKERİ

Mustafa Eskihellaç bu sezon ligde farklı mevkilerde en fazla forma giyen oyuncu oldu. Sezona sol bekte başlayan Mustafa geride kalan süreçte 2 kez sağ bek, 1 kez sağ kanat ve 2 kez de sol kanat olarak görev yaptı. Nijeryalı stoper, performansıyla Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Haber:Yunus Emre Sel