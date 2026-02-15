Onur Özkan

Maç öncesi Fenerbahçe'nin favori olduğunun altını çizmiştim. Hem kadro kalitesi hem de bu maçları oynama alışkanlığı yüksek sayıda oyuncu faktörü nedeniyle bu görüşü savunmuştum. Santra ile beraber Fenerbahçe aslında Trabzonspor'a "Ben daha güçlüyüm" mesajını net şekilde verdi. Muçi'nin beklenmedik golü bile bu görüntüyü değiştiremedi. Tedesco merkezdeki üçlü tercihi ve Asensio'nun da katılımıyla oyunun direksiyonunu elde tutmayı başardı. Belki goller karşılıklıydı ama oyunda net şekilde Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Aslında Trabzonspor ciddi problemlere rağmen devreyi 2-2 bitirerek ciddi bir iş başardı.

ASENSIO&TALISCA ŞOV

Fatih Tekke soyunma odasındaki hamleleri ile sorunları belli ölçüde giderebilirdi. Ancak bu gerçekleşmeyince hemen Fenerbahçe müthiş organize bir golle yeniden öne geçti. Ardından da akıllı bir oyunla çok önemli bir virajı kayıpsız geçti Tedesco'nun ekibi. Eskiden mahallelerde veya halı sahalarda yetenekli abiler olurdu. Maçlardan önce "siz arka tarafı halledin, gerisini bize bırakın" derlerdi… Dün Asensio, Talisca ve Kerem aynısını yaptı. Özellikle Asensio ve Talisca müthişti. Bu ikili sağlıklı ve formda şekilde sağlıklı olduğu sürece Fenerbahçe şampiyonluk yarışını son maçın son anına kadar sürdürecektir. Trabzonspor kadro kalitesi ölçüsünde elinden geleni yaptı. Taktiksel anlamda daha doğru dokunuşlarla belki 1 puan gelebilirdi. Ancak bu kadar kötü bir takım savunmasıyla büyük maç kazanmak çok zor.