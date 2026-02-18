Fenerbahçe’de tüm hesaplar liderlik koltuğu için yapılıyor

Zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılan ve yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de tüm hesaplar liderlik üzerine yapılıyor. Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen Kanarya, kalan 12 maç öncesi adeta tek yürek oldu.

DERBİLER KRİTİK

Fenerbahçe'de başta Domenico Tedesco ve tüm oyuncular zirveye ele geçirmek için plan yapıyor. Tedesco ve öğrencilerinin hedefi kısa süre içinde liderlik koltuğuna oturmak. Tedesco ve oyuncuların ortak görüşü ise önlerinde Beşiktaş derbisi hariç zorlu maçlarının olmayışı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray derbisine kadar lider olmayı hedefliyor.

İLK SINAV PAŞA İLE

Fener, bunu başaramasa bile en kötü G.Saray'ı yenerek zirveye çıkmak istiyor. Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında Kasımpaşa ile oynadıktan sonra sırasıyla Antalyaspor, Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Nisan'ın ilk haftası Beşiktaş'ı konuk edecek Kanarya, Kayseri ve Rize sınavlarına çıktıktan sonra ise Galatasaray'a konuk olacak.. Ligi Konya ve Eyüp maçlarıyla tamamlayacak.

MONTELLA'DAN BASKIN

Fenerbahçe, Nottingham Forest ile yarın evinde oynayacağı Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-Lacivertliler taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Tedavisi sona eren Archie Brown da takımla çalışmalara başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da idmanı takip ederek Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcularla bir araya geldi. Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de antrenmanı takip etti.

ALVAREZ 1.5 AY YOK

Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, Hollanda'da operasyon geçirdi. Meksikalı oyuncunun 6 haftalık tedavi süreci olacak. Ağrıları devam eden oyuncunun bileğindeki ödem geçmediği için ameliyat oldu. 28 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'tan satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı.

FENERBAHÇE'YE İSVIÇRELI HAKEM

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynayacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.