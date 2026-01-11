Onur Özkan

SON DAKİKA
Maç öncesi kadrolara bakıldığında Galatasaray'ın yüzde 50.5 önde olduğunu söylemiştim. Ancak şunu da eklemiştim. "Büyük maçlarda kalite kadar duygular da belirleyici olur. "Dünkü maçın senaryosunu da futbolcu kalitesi değil duygular belirledi. Kupaya daha çok ihtiyacı olan, daha çok isteyen, daha iyi odaklanan ve daha iyi mücadele eden kazandı. Ve yüzde yüz de hak ederek kazandı. Domenico Tedesco'nun en önemli özelliklerinden birisi inatçı olmaması. Hatalarında ısrar etmiyor. Ligdeki derbide takımını, hem de iç sahada bekleyerek ve aşırı kontrollü oynatması büyük hataydı. Dün Fenerbahçe bir büyük takım gibi başladı, oynadı ve bitirdi.

EN KÖTÜ DERBİSİYDİ

Gecenin en fazla öne çıkan ismi tabii ki Matteo Guendouzi oldu. Daha bırakın şehri ve ligi, takımı bile tanımadan 1 idmanla şu oyunu oynamak ancak çok kaliteli bir futbolcunun yapacağı bir şey. Fenerbahçe orta alanına hem enerji hem de akıl getirdi. İlk maç özelinde harika performans. Galatasaray tarafında ise olumlu cümle kurmanın çok zor olduğu bir tablo vardı. Ne oyun ne oyuncu performansı ne de mücadele yeterliydi. Tartışmasız şekilde Okan Buruk döneminin en kötü derbilerinden birisiydi. Derbinin skorunun Galatasaray'ı ligde çok olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe üzerinde psikolojik olarak büyük artılar oluşturacağı kesin.

