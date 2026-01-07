Onur Özkan

Gaziantep'teki buz gibi hava sonrası dün Adana'da güneş karşıladı bizi. Galatasaray'ın finaldeki rakibini belirleyecek maçta kağıt üzerinde çok net favori Fenerbahçe'ydi. Bir de erken gol gelince "fark mı olacak?" dedik tribünde. Aslında ilk 30 dakika 2-3 net pozisyon ve iki de direkten dönen top vardı Fenerbahçe adına. İkinci gol gelmeyince Samsunspor oyuna ortak oldu. Daha cesur oynamaya başladı Reis'in ekibi. İkinci yarı başlangıcı da Fenerbahçe adına olumsuz, Samsunspor adına olumluydu.

Tedesco'nun ekibi anlamsız bir şekilde geride bekleyince oyunun senaryosu değişti. Evet Samsunspor pozisyona giremedi bu süreçte ama skor ve oyun olarak maçın içinde kaldılar. Ta ki gecenin yıldızı Musaba yine sahne alana kadar. Kerem'den sonra Duran'a da harika bir servis yapıp Fenerbahçe kariyerine harika bir giriş yaptı. İlk maç için fazlasıyla tatmin edici bir performans sergiledi Musaba. Fenerbahçe'nin tüm hücum aksiyonlarının içinde o vardı. Tribünle iletişimi de çok sıcaktı. Sonuç olarak aslında yarı finaller öncesi beklenen oldu.

Olimpiyat Stadı'nda artık dev bir final bizi bekliyor. Kazanan takım sadece çok önemli bir kupayı kaldırmayacak. Aynı zamanda şampiyonluk yarışında eline psikolojik bir koz da geçirecek. Umarım bu kez Galatasaray-Fenerbahçe buluşması kupanın adı gibi "süper" olur.