İtalya’daki rövanş 25 Şubat’ta oynanacak

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında evinde Juventus'u 5-2 yendi. Aslan, 15. dakikada golü buldu. Sara, penaltı noktası gerisinden yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 1 dakika sonra kalemizde golü gördük. Kalulu kafa vuruşu Uğurcan'dan döndü. Dönen topu Koopmeiners, tamamladı: 1-1.

İTALYANLAR'I DAĞITTIK

32'DE McKennie'nin pasında topla buluşan Koopmeiners, topu tavana astı: 1-2. Aslan, 2. yarıya hızlı başladı. 49'da Barış Alper'in sert şutu kaleciden döndü. Seken topu Lang affetmedi: 2-2... 60'ta Sara ortaladı, Davinson Sanchez kale önünde dokundu: 3-2. 67'de Cabal, 2. sarı karttan atıldı. 75'te Juventus savunmadan çıkarken hata yaptı. Hatayı affetmeyen Lang, skoru 4-2 yaptı. 86'da Boey mühiş bir füzeyle skoru belirledi: 5-2.

JUVENTUS'U ADETA SAHADAN SİLDİ

Temsilcimiz Galatasaray, dün gece Juventus'u adeta sahadan sildi. Sarı-kırmızılılar, yüzde 62 topla oynama yüzdesi yakaladı. 22 şut attı. 492 pas yaptı. İtalyan ekibi Juventus ise yüzde 38 topla oynama yüzdesi ile mücadele etti. Sadece 7 şut buldu. 305 pas yaptı. Galatasaray, 2.96 gol beklentisi ile 5 gol buldu. Juve'nin gol beklentisi ise 1.13'tü.

SARA'DAN MÜTHİŞ RESİTAL

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Juventus maçında futboluyla büyüledi. Tecrübeli futbolcu, ilk yarıda attığı müthiş golle tribünleri ayağa kaldırdı. İkinci 45 dakikada da müthiş oyununa devam eden Gabriel Sara, Davinson Sanchez'in attığı golde asisti yapan isim oldu. Attığı gol ve yaptığı asist dışında mücadele gücüyle de alkış toplayan Sara maçın oyuncusu seçildi. Brezilyalı yıldız, "Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

LEROY SANE 4 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Leroy Sane, uzun bir aradan sonra Juventus maç kadrosunda yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Sane; 3'ü Süper Lig, 1'i de kupa olmak üzere 4 maç kaçırdı. Dünkü maçın 69. dakikasında oyuna girdi.