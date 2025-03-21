Onur Özkan

VİNCENZO Montella'nın maç önü planı biraz alışılmışın dışındaydı. Genellikle 3 merkez tercih eden Montella bu kez Arda'nın yokluğunda 4 hücumcudan oluşan bir 11 sahaya sürdü. Ancak Kenan orta saha özelliklerine sahip olmadığı için tahtada 4-2-3-1 olan diziliş 4-2-4'e döndü. İlk yarıda sahaya hiç doğru yerleşemedik.

Dönen topları alamadık ve çok geçiş yedik. Samet ve bek arasındaki boşlukları çok iyi kullandı Macarlar. Önde değişmeli oynayan Kerem ve Barış da hiç top tutamayınca ortaya tatsız bir oyun çıktı.

Ancak devre arası Montella doğru hamleler yaptı. Kerem'in Galatasaray ve Benfica'dan alışkın olduğu forvet arkasına geçmesi ve Kenan'ın sola kaymasıyla doğru yerleşmeye başladık.

Ardından da iki harika organizasyon ile iki gol bulduk.

İkinci devrenin en olumlu yanlarından birisi neredeyse hiç kale önü tehlikesi yaşamamamız oldu.

Oğuz Aydın gecenin yıldızlarındandı.

Müthiş bir potansiyel. Her maç daha da büyüyor. Harika bir maç çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu artık bu takımın genç yeteneği değil, tecrübeli yıldızı ve liderlerinden birisi. İkinci yarı sahaya karakter koydu. Golü kadar asisti de güzeldi. Orkun, Abdülkerim, Uğurcan ve Hakan gecenin diğer iyi isimleriydi.

Sonuç olarak gelişmekte olan iyi bir takımı yenmeyi başardık.

Eksiklerimiz var ama Montella ile takımın gerçekten çok iyi bir uyuma ve enerjiye sahip olduğunu düşünüyorum.

Bence ikinci yarıdaki doğru oyunla bu skor rövanşta bize yetecektir.

"Eksiklerimiz var ama Montella ile takımın gerçekten çok iyi bir uyuma ve enerjiye sahip olduğunu düşünüyorum."