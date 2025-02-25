Onur Özkan

ASLINDA bizim için tam anlamıyla El Clasico oldu… Yine büyük beklentilerin olduğu, yine büyük heyecanla beklenen bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden "Biz şimdi ne izledik?" diyerek ayrıldık. Korkuların, kaygıların, olası tartışmaların taktiğin ve tekniğin yerini aldığı bir 90 dakika oldu.

Kabul edelim, Galatasaray derbiye çok kötü zamanda yakalandı. Takımın yüzde 80'inin form durumu kötü, ritim bozuk ve fiziksel problemler var. Okan Buruk büyük ihtimalle "Risk alırsam kaybederim" diye düşündü ve belki de Galatasaray kariyerinde ilk kez pragmatist bir yaklaşım sergiledi. Ancak atladığı nokta şu oldu. Galatasaray'ın bu oyunla alakalı herhangi bir pratiği yok. 2.5 yıldır önde oynamak için kodlanmış futbolcuların bir anda kontrol futbolu alışması zaten mümkün değildi. Sonuç sıfır gol pozisyonu ve 1 isabetli şut oldu.

Fenerbahçe kazanmak zorunda olan taraftı.

Ancak Mourinho bırakın maçın başında, 80'den sonra bile risk almayı aklının ucundan geçirmedi.

Herhalde o da Galatasaray'ın düşen formuna ve zorlu fikstürüne güveniyor.

Sonuç olarak lider Galatasaray 6 puan önde olduğu derbiden, ikili averajı da alıp 7 puan önde çıktı.

Fenerbahçe 2 puan mı kaybetti yoksa yarışa tutunup doğruyu mu yaptı? Bunun sonuçlarını mayıs ayında göreceğiz.



"Yine büyük beklentilerin olduğu, yine büyük heyecanla beklenen bir derbiden "Biz şimdi ne izledik?" diyerek ayrıldık."