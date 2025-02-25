PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar El Clasico!

El Clasico!

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 25 Şubat 2025

ASLINDA bizim için tam anlamıyla El Clasico oldu… Yine büyük beklentilerin olduğu, yine büyük heyecanla beklenen bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden "Biz şimdi ne izledik?" diyerek ayrıldık. Korkuların, kaygıların, olası tartışmaların taktiğin ve tekniğin yerini aldığı bir 90 dakika oldu.
Kabul edelim, Galatasaray derbiye çok kötü zamanda yakalandı. Takımın yüzde 80'inin form durumu kötü, ritim bozuk ve fiziksel problemler var. Okan Buruk büyük ihtimalle "Risk alırsam kaybederim" diye düşündü ve belki de Galatasaray kariyerinde ilk kez pragmatist bir yaklaşım sergiledi. Ancak atladığı nokta şu oldu. Galatasaray'ın bu oyunla alakalı herhangi bir pratiği yok. 2.5 yıldır önde oynamak için kodlanmış futbolcuların bir anda kontrol futbolu alışması zaten mümkün değildi. Sonuç sıfır gol pozisyonu ve 1 isabetli şut oldu.
Fenerbahçe kazanmak zorunda olan taraftı.
Ancak Mourinho bırakın maçın başında, 80'den sonra bile risk almayı aklının ucundan geçirmedi.
Herhalde o da Galatasaray'ın düşen formuna ve zorlu fikstürüne güveniyor.
Sonuç olarak lider Galatasaray 6 puan önde olduğu derbiden, ikili averajı da alıp 7 puan önde çıktı.
Fenerbahçe 2 puan mı kaybetti yoksa yarışa tutunup doğruyu mu yaptı? Bunun sonuçlarını mayıs ayında göreceğiz.

"Yine büyük beklentilerin olduğu, yine büyük heyecanla beklenen bir derbiden "Biz şimdi ne izledik?" diyerek ayrıldık."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kime, ne faydası var? 10 Şubat 2025, Pazartesi Bu takımı seviyorum 15 Ekim 2024, Salı İsteyen ve savaşan... 04 Ağustos 2024, Pazar 9 doğurmak 27 Haziran 2024, Perşembe
Almanya’da seçim sonuçları açıkladı! 19 Türk kökenli aday Federal Meclis’te! İşte isim isim o liste
Almanya'da seçim sonuçları açıkladı!
Kısmı af var mı 2025? Af mı çıkıyor? Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Kısmi Af’ açıklaması!
Af mı çıkıyor? Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Kısmi Af’ açıklaması!
CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme
Aysever'den İmamoğlu'na: Canı cehenneme
Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü
Maske düştü müfteri göründü!
Rams Park’ta sessiz derbi! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
Rams Park'ta sessiz derbi!