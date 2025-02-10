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Kime, ne faydası var?

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

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Eklenme Tarihi 10 Şubat 2025

BU gecenin hiçbir kazananı yok. Ama çok fazla kaybedeni var ne yazık ki!..
Özellikle son iki sezonda kaosun hakim olduğu Türk futbolu kaybedenler listesinin yine zirvesinde. Adana Demirspor dertli, çok sıkıntılı. Ancak bu karar, Türk futbolunun tarihi çınarlarından birisine yakışmadı. Bu soğuğa rağmen stadı dolduran kadınlar, çocuklar, tüm taraftarlara yazık değil mi? Hatta Galatasaray bile bu işten zararlı çıkacak. Belki tabelada maç sonunda çok farklı bir skor yazacak, Sarı-Kırmızılılar averajını düzeltecek, hatta belki Osimhen krallık koltuğuna oturacaktı. Alınan kararın kimseye bir faydası yok. Yazık, çok yazık oldu.

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