Onur Özkan

KONYA'DAKİ maç öncesi Galatasaray'ın taktik ve fiziki hazırlığından daha fazla mental hazırlığının nasıl olacağı önemliydi. Hafta boyuna sosyal medyadan yapılan "Biz rahatız" paylaşımlarının bir algı çalışması değil gerçek olduğunu ilk 10 dakikada anladık. Böylesine bir finale yüksek motivasyonla çıkmak doğal bir durum.

Ancak bu kadar sakin ve kendinden emin olabilmek tamamen teknik direktör başarısıdır. Okan Buruk futbolculuğundan sonra artık teknik direktör olarak da bir Galatasaray efsanesidir. 102 puana gül bahçelerinin içinden geçerek ulaşmadı Sarı-Kırmızılılar. Sezon içinde yaşanan onca zorluk ve krize rağmen böylesine müthiş bir puan ortalaması ile şampiyonluğa ulaşmak Buruk'un imzasıdır. Belki de son dönemin, en önemli teknik direktör şampiyonluğudur bu.

80'li yılların başında Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk gerisinde olan Galatasaray artık 5 şampiyonluk önde. Son 28 yılda tam 14 şampiyonluk almış Sarı- Kırmızılılar.

Yüzde 50'lik bir yüzde, Süper Lig'de yeni bir Bayern Münih, yeni bir Real Madrid yeni bir Juventus dominasyonunun habercisi mi? Eğer Galatasaray'da karar vericiler bu sezonun analizini doğru yaparsa, mühendislik konusunda Avrupa standartlarına uygun adımlar atılırsa yeni bir 4 şampiyonluk seri uzak değil.



"1980'li yılların başında Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk gerisinde olan Galatasaray artık tam 5 şampiyonluk önde."