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Haberler Yazarlar Onur Özkan On üç!
Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tarihi 28 Nisan 2024

On üç!

DÜNKÜ maçın ismi 'derbi'ydi.
Ancak sahada yaşananların bize anlattığı; şampiyonluk yolunda azalan umuduna tutunmak isteyen bir takım ve 35 puan gerisindeki rakibinin mücadelesiydi. Maça dair konuşacak, yazacak, çizecek çok fazla bir şey yok. Puan tablosunun direkt yansıması olan bir oyun ve skor vardı. Fenerbahçe takımının ve tribünlerinin (doğal olarak) düşen enerjisine rağmen idman temposunda bir 3 puan geldi.
Beşiktaş birçok kez Kadıköy'e sıkıntılı durumlarda çıktı. 10 kişi kaldı, 9 kişi kaldı, kalecisiz kaldı. Ama hiçbir zaman dünkü kadar umutsuz ve çaresiz kalmadı.
Beşiktaş ligde 13. (yazıyla on üçüncü) yenilgisini aldı.
Bu bir rekor! 97-98'de Toshack yönetiminde alınan 12 yenilgili sezonu da sollamayı başardı Siyah- Beyazlılar!.. 13. sıradaki Ankaragücü bile 12 mağlubiyet almışken, bu rakama ulaşabilmek özel bir meziyet!
Ligde Beşiktaş'tan fazla yenilen takım sayısı ise sadece 6.
İlk yarıda 0 şut, 0 gol beklentisi ve ceza sahasında 2 kez topla buluşma.
İkinci yarıda oyun biraz toparlansa da genel olarak, "Bu takım işte bu yüzden 5. sırada" dedirten bir performans.
Son söz de F.Bahçe için… Eğer mental olarak bu görüntü değişmezse, Konya'da puan kaybı sürpriz olmaz.

"Beşiktaş birçok kez Kadıköy'e sıkıntılı durumlarda çıktı.
10 kişi kaldı, kalecisiz kaldı. Ancak hiçbir zaman dünkü kadar çaresiz kalmadı."

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