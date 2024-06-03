Onur Özkan

JOSE Mourinho sadece bir futbol adamı değil.

Son 20 yılda yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, başardıklarıyla, hüsranlarıyla, tazminatlarıyla, konuştuklarıyla dünya futboluna damga vurmuş ikonik bir figür.

Evet belki şu anda dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen birisi değil. Ancak en kariyerli 5 isminden birisi tartışmasız.

Mourinho deyince tabii ki akla ilk gelen "Oynattığı futbol tarzı burada kabul görür mü?" sorusu olacak. Şöyle izah edeyim; Vitor Pereira'nın topu rakibe verip geçiş oynatmasıyla, Mourinho'nun oynatması bir olmaz. Mourinho hem skora giderek hem de skora gidiş yöntemlerini müthiş karizmasıyla beraber anlatarak camiayı ikna eder.

Mourinho-Fenerbahçe buluşmasında en kritik nokta şu bence. Fenerbahçe son yıllarda sezonun sonuna iddiayı getirme konusunda hiçbir problem yaşamadı. Ancak finallerde hüsrana uğradı. Mourinho'nun uzmanlık alanı ise finaller.

Yani legonun parçaları gibi birbirini tamamlayacak bir birliktelik olacağını düşünüyorum.