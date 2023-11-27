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Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

27 Kasım 2023, Pazartesi

Tempo düştü kel göründü!

GÜNÜMÜZ futbolunda kazanmaya giden yolda en önemli faktörlerden birisi tempo.
Zaten Fenerbahçe'yi ligin zirvesine taşıyan, herkesin alkışladığı performansın da en net parçası tempoydu.
Evet, Kartal'ın elinde güçlü bir set oyunu var ancak bu güç de çok büyük oranda yüksek enerjiyle bağlantılıydı.
Bu enerji neleri içeriyordu peki? Tabii ki en başta ön alan presi ve rakibi dengesiz yakalamak. Bu sayede kaybedilen topların hemen geri kazanılmasıyla elde edilen atak sürekliliği.
Ayrıca stoperlerin temaslı ve baskılı oyunuyla mesafelerin kısalıp hücum oyuncularına konfor alanı oluşturulması.
Fenerbahçe'nin Başakşehir maçıyla beraber rakiplerine kurduğu büyük dominasyondan dün eser yoktu. Kaybedilen Trabzonspor ve berabere biten A. Demirspor maçlarında bile sekans sekans bu güçlü oyunu izlemiştik. Ancak dün tempo bir türlü yükselmeyince adeta bir domino etkisi gibi Fenerbahçe yaptığı tüm iyi şeylerden teker teker uzaklaştı.
Tabii ki geri düşüp kazanmak çok önemli.
Ancak dünkü oyun Fenerbahçe açısından çok net bir kırmızı alarmdır.
Fred ve Djiku'nun dönmesiyle Kartal'ın ekibi de oyun doğrularına döner mi onu zamanla göreceğiz.
SON BIR NOT: Biz tüm oyunu skor üzerinden okuduğumuz için büyük ihtimalle Tadic'e methiyeler düzülecektir.
Ancak onun, oyunun her iki tarafındaki temposuzluğu ve hareketsizliği Fenerbahçe'ye bazen çok ciddi zararlar veriyor.

"Tempo bir türlü yükselmeyince adeta bir domino etkisi gibi Fenerbahçe yaptığı tüm iyi şeylerden teker teker uzaklaştı."

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