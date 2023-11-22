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Haberler Yazarlar Onur Özkan Montella’nın ev ödevi!
Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

22 Kasım 2023, Çarşamba

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Montella’nın ev ödevi!

FUTBOLDA en önemli noktalardan birisi, işler iyi giderken ve sonuçları alırken eksikleri görebilmektir. Öncelikle tabii ki lider olarak Euro 2024'e gittiğimiz için futbolcularımızı ve Vincenzo Montella'yı yürekten tebrik ediyorum. Ancak kutlama faslını kısa geçip hemen saha içine de odaklanmak istiyorum.
Almanya maçı sonrası A Spor'da şu ifadeyi kullanmıştım: "Montella ile 3'te 3 harika. Enerjimiz mükemmel ancak oyunumuz aynı mükemmellikte değil.
Geliştirmemiz ve düzeltmemiz gereken çok şey var." Dünkü Galler maçının finaller öncesinde son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Neleri iyi, neleri kötü yaptığımıza ve oyuncu tercihlerine dair güzel verilen sundu bize.
Galler maçının 11'i, değişiklikleri, maç öncesi planını uzun uzun konuşabiliriz.
Ancak resme daha geniş bir açıdan bakmalıyız. Evet, büyük bir potansiyele sahibiz. Ancak halen önemli saha içi sorunlarımız var. Rakibi bozarak Hırvatistan ve Almanya önünde çok iyi sonuç alırken, neden bizi bozan Galler önünde çözüm üretmekte büyük sıkıntı yaşadık?
Finallerde sadece geçişle ve baskıyla sonuç alabilir miyiz?
Setteki sorunlarımızı nasıl çözeriz? İdeal savunma ikilisi nasıl olmalı? Bu sorular uzar gider.
Euro 2024 için önümüzde yaklaşık 7 aylık bir süreç var. Montella hem sorunlarımızı çözebilecek zamana hem teknik bilgiye hem de desteğe sahip.
Eğer dersimize iyi çalışırsak hayalini kurduğumuz başarıya ulaşabiliriz.
Yolunuz açık olsun çocuklar.

"Montella sorunlarımızı çözebilecek zamana ve teknik bilgiye sahip. Dersimize iyi çalışırsak hayalini kurduğumuz başarıya ulaşabiliriz."

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