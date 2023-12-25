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Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

25 Aralık 2023, Pazartesi

HABERİ
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Biz şimdi ne izledik?

BİR maç, ülke futbol iklimini mükemmel bir şekilde yansıtabilir mi? Kadıköy'de bunun çok net bir örneğini gördük. Dün sahada ne vardı? İtiş kakış, hakeme itiraz, bolca faul ve gerilim.
Aylardır kavganın, kaosun, demeç savaşlarının, sosyal medya algılarının sahadaki oyundan fazla konuşulduğu ülke futbolunun derbisi de böyle olur!
Kaybeden teknik adamın idam sehpasına çıkarılacağı, futbolcuların troller tarafından hakaret yağmuruna tutulacağı bir ortamda, ortaya çıkan büyük gerilim kağıt üzerindeki tüm kaliteyi yedi bitirdi.
Dün çok net bir şekilde, aslında kendi kendimizi inandırdığımız bir yalanın da yok oluşuna şahit olduk.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, asla ve asla dünya derbisi değildir.
Saha içine dönecek olursak; Galatasaray net bir şekilde istediğini aldı. Rakibe saygı duymak tabii ki futbolda önemli. Ancak saygı ve korku arasındaki ince çizginin üzerinde gidip gelen bir İsmail Kartal performansı izledik dün gece.

"Kavganın, kaosun ve demeç savaşlarının sahadaki oyundan fazla konuşulduğu ülke futbolunun derbisi de böyle olur!"

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