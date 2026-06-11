TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

80 yaşını geçen erkeklerin bedeni erkeklik hormonları azalırsa değişir. Kadınların menopozu gibi bir durum yani. Şaka bir yana erkeklik hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, unutkanlık, eklem ve kas ağrıların olabilir. Depresyon, sinirlilik, kaygı, yorgunluk hissi olabilir. Ne diyelim düzenli beslen, uyu, hareket et. Kafayı da her şeye takma.Bu hastalık primer fokal hiperhidrozis dediğimiz bir hastalıktır. Vücudun belirli bölgelerinde belirgin bir neden olmaksızın en az 6 aydır devam eden gözle görülebilir aşırı terleme durumunun söz konusu olmasıdır. Kişinin günlük aktivitelerini yapmasında zorluk çıkarır. Hastalık başlangıcı 25 yaş ve öncesidir. İç hastalıkları uzmanına görün.Boyum uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy-kilo uyumu önemli. Beden Kitle Indeksi (BKI veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. 24 kilo fazlanız var. Bu hesaba göre kitle indeksin 30.5... Yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce haklı çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir.