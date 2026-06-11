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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Kafana takma

Eklenme Tarihi 11 Haziran 2026
63 yaşındayım. Sıkıldım desem "andropoz" diyorlar. Unutkanlık diyorum "andropoz" diyorlar. Bu dedikleri hastalık başka ne yapar?

80 yaşını geçen erkeklerin bedeni erkeklik hormonları azalırsa değişir. Kadınların menopozu gibi bir durum yani. Şaka bir yana erkeklik hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, unutkanlık, eklem ve kas ağrıların olabilir. Depresyon, sinirlilik, kaygı, yorgunluk hissi olabilir. Ne diyelim düzenli beslen, uyu, hareket et. Kafayı da her şeye takma.

ELLERİM TİTRİYOR

18 yaşındayım. Ellerim, ensem terliyor. Tahliller temiz çıktı. Bu hastalık nedir?

Bu hastalık primer fokal hiperhidrozis dediğimiz bir hastalıktır. Vücudun belirli bölgelerinde belirgin bir neden olmaksızın en az 6 aydır devam eden gözle görülebilir aşırı terleme durumunun söz konusu olmasıdır. Kişinin günlük aktivitelerini yapmasında zorluk çıkarır. Hastalık başlangıcı 25 yaş ve öncesidir. İç hastalıkları uzmanına görün.

ZAYIFLAMA ŞART

Herkes bana 'Şişmansın' diyor. İştahım kaçıyor. 101 kiloyum, 182 santim boyundayım. Şişman mıyım?

Boyum uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy-kilo uyumu önemli. Beden Kitle Indeksi (BKI veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. 24 kilo fazlanız var. Bu hesaba göre kitle indeksin 30.5... Yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce haklı çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir.
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