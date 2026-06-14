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İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme

İŞKUR'un aktif işgücü programları, iş sahibi olmak isteyen gençlerin yardımına yetişiyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlar iş öğrenirken, ayda 28 bin 75 liraya varan ödeme alıyor. Bu tutar kadınlarda ise 36 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Kurslar boyunca da toplam ödeme 224 bin 605 lirayı bulabiliyor.

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İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme
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  • İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş arayanlara ve işsizlik ödeneği alanlara günlük ödeme yaparak iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
  • Mesleki eğitim kurslarına katılan iş arayan kadınlara ve işsizlik ödeneği alan kadınlara yüzde 30 daha fazla ödeme yapılıyor.
  • Engelli ve eski hükümlüler için düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük ödeme miktarı kursun istihdam garantili olup olmamasına göre değişiyor.
  • Kurslar, haftada en fazla 6 gün ve 40 saat olmak üzere en fazla 160 gün sürebiliyor ve katılımcılar aylık ödemeler alıyor.
  • Kursiyerlerin sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanırken, kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika veriliyor.
Çalışmak isteyenlerle işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılanlar, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede devletten ödeme alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme gerçekleştiriliyor.
İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş arayanlara ve işsizlik ödeneği alanlara günlük ödeme yaparak iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş arayanlara ve işsizlik ödeneği alanlara günlük ödeme yaparak iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR?

Bu yıl; mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerden iş arayan statüsündekilere bin 79 lira 83 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 539,91 lira günlük ödeme yapılıyor. 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde düzenlenen kurslara katılım sağlayanlara ise yüzde 30 daha fazla ödeme gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda iş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük bin 403 lira 78 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 701,89 lira veriliyor.

ENGELLİLER İÇİN DE VAR

Engelli ve eski hükümlülere de yönelik de mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Bu kurslara katılanlara da eğer kurs istihdam garantisiz ise günlük 323,95, istihdam garantiliyse 431,93 lira ödeme yapılıyor.
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-3

160 GÜN SÜRÜYOR

15 yaşını aşanların, emekli olmayanların katılabildiği meslek eğitim kursları, haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi fiili olarak 160 günü geçemiyor. Bu yıl kurslara katılanlar aylık 28 bin 75 liraya, 160 günde toplam 172 bin 773 liraya varan ödeme alırken, bu tutar kadınlarda aylık 36 bin 498 liraya, 160 günlük 224 bin 605 liraya çıkabiliyor.

PRİM İŞKUR'DAN

Meslek kurslarına katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor. Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi de veriliyor.
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-4
KategoriTutarAçıklama
İş arayanlar1.079,83 TLAylık 28.075, 160 günlük 172.773 TL
İşsizlik ödeneği alanlar539,91 TL
Engelli-eski hükümlüler için iş garantisiz kurslar323,95 TL
Engelli-eski hükümlüler için iş garantili kurslar431,93 TL
İş arayanlar kadın kursiyerler1.403,78 TLAylık 36.498, 160 günlük 224.605 TL
İşsizlik ödeneği alan kadın kursiyerler701,89 TL

NASIL BAŞVURULUYOR?

Mesleki eğitim kurslarına başvuru şartlarını sağlayanlar, illerinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'nden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

İŞTE ŞARTLARI
Katılımcılarda aranan şartlar şöyle:
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-5 Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-6 15 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-7 Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-8 Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-9 İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-10 Emekli olmamak,
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-11 Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-12 Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.
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İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-14 İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-15 İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme-16
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