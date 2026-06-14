İŞKUR mesleki eğitim kursu şartları belli oldu: Kursiyerlere toplam 224 bin liraya varan ödeme

Kurslar, haftada en fazla 6 gün ve 40 saat olmak üzere en fazla 160 gün sürebiliyor ve katılımcılar aylık ödemeler alıyor.

Engelli ve eski hükümlüler için düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük ödeme miktarı kursun istihdam garantili olup olmamasına göre değişiyor.

Çalışmak isteyenlerle işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılanlar, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede devletten ödeme alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme gerçekleştiriliyor.

İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş arayanlara ve işsizlik ödeneği alanlara günlük ödeme yaparak iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

Bu yıl; mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerden iş arayan statüsündekilere bin 79 lira 83 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 539,91 lira günlük ödeme yapılıyor. 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde düzenlenen kurslara katılım sağlayanlara ise yüzde 30 daha fazla ödeme gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda iş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük bin 403 lira 78 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 701,89 lira veriliyor.Engelli ve eski hükümlülere de yönelik de mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Bu kurslara katılanlara da eğer kurs istihdam garantisiz ise günlük 323,95, istihdam garantiliyse 431,93 lira ödeme yapılıyor.