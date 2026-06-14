45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum. Nefessiz kalıyorum. Çok horluyorum. Sigarayı bıraksam geçer mi?



Bu anlattıkların "Uyku Apne Hastalığının" dersinde anlatılanların nerdeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak. Tabi gidersen. Hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir.



Panik yapma



Boyum 1.65, kilom 98. 10 yıldır sigara içiyorum. Adetim düzensiz. 'Kanser mi oldum' acaba?



Önce bildiklerini yap. Fazla kilo, sigara, yüksek gerilim kanser gelişme riskini arttırır. Bedenini korumazsan bozulması sürpriz olmaz. Önce kendin için bir kez iç hastalıkları muayene ol. Meme muayeneni yaptır. Bir kez de Kadın Hastalıkları uzmanına muayene ol. Yeterince su iç. Sebze ağırlıklı beslen.



Muayene şart



Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...



Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntıstres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı-baharatlı-asitlikafeinli- gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne. Devam ederse mutlaka iç hastalıkları muayenesi ol.



İlaç saatine dikkat



Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?



Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir. Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp, diyet uzmanından liste almanız uygun olur. Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir. Uyku ve dışkılama düzeni önemli.



Hareket etmelisin



Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Acaba kabız kalmamak için ne yemeliyim?



Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmalısın.



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