58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?

Her erkekte prostat bezi vardır. Tekrar ediyorum, Prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir.

Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir.

Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.

ÜROLOJİYE GÖRÜN



78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?

Üroloji takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz.

Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.

OZON DESTEKLEYİCİDİR



Nafiz hocam, babam 64 yaşında akciğer kanseri. Tedavileri devam ediyor. Ozon tedavisi yaptıralım mı?

Kanser tedavileri, kişiye özeldir. Ozon tedavisi çok uzun yıllardır kanser hastalarında kullanılıyor.

Öncelikle yüksek enerji veren bir uygulamadır.

Hastanın günlük işleri dahil, hastalığa karşı iyileşme süreci dahil destek verir. Ayrıca vücudumuzun kansere karşı korunmasını, kanser hücrelerinin yok edilmesini destekleyen özellikleri vardır.

Kanser hücrelerinin oksijeni sevmediği bilinmektedir.

Antikanserojen maddelerin artmasını da sağladığı gösterilmiştir.

Bu nedenle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere faydaları görülmüş bir destek tedavisidir.

İHMALE GELMEZ



55 yaşındayım. 'Şeker hastalığın var' dediler. Kan şekerimin yükseldiğini nasıl anlarım?

Ağız kuruluğu, susuzluk hissi, sık idrara çıkma, sık acıkma, yorgunluk, uyku hali, yara iyileşmesinin gecikmesi, cilt kuruması, kaşıntı, sık sık enfeksiyon geçirme, puslu görme, ayaklarda keçeleşme hissi, cinsel ilişki özelliklerinde gerileme, zayıflama şikayetleriniz varsa şekeriniz yükseldi demektir.

Aman perhize dikkat et.

KEFİR ÇOK FAYDALI



17 yaşındayım annem hala süt içtiriyor. 'Kefir vitaminli' dedi. Onu içmemi istiyor. İçmem için mi söylüyor yoksa gerçekten vitaminden zengin mi?

Annene güven gerisini merak etme sen. Anne elinden su içsen fazladan gönül vitamini vardır.

Durma iç. Kefir çok eskiden beri tüketilen müthiş bir içecektir. Tepeleme fayda dolu bir gıdadır.

Kefir K2, B1, B2, B3, B6, B12, folik asit ve pantotenik asit ve bazı amino asitler ve bazı amino asitler içerir. Bu vitaminlerin hemen hepsi depolanmayan vitaminlerdir. Bir bardak kefirin içinde de yeterince vitamin vardır.