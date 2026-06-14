Kripto mahrem yapılanma deşifre edildi: Hakan Fidan hedefteydi | FETÖ üyelerini 32. derece mason yapıp MİT'e sokmuşlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) ele geçirmek için yaklaşık 30 yıl boyunca uyguladığı sızma stratejisi deşifre edildi; ilk kez 1995 yılında mason locaları üzerinden teşkilata yerleştirilen kripto üyelerin, kurdukları kozmik ofisle yasa dışı dinlemeler yaptığı ve Hakan Fidan’ı hedef aldığı ortaya çıktı.
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- Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütün 1995'te MİT'e sızdığı ve bu sızmanın detayları ortaya çıktı.
- Örgütün MİT'i ele geçirmek amacıyla 30 yıl boyunca gizli bir yapılanma stratejisi izlediği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyalarına yansıdı.
- FETÖ'nün ABD'de eğitim gören üyelerini mason localarına yönlendirip MİT'e yerleştirmeye çalıştığı iddia edildi.
- Örgütün MİT personelini fişlediği ve yasadışı dinleme faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.
- 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik infaz çağrıları yapıldığı ve kritik bilgilerin örgüte aktarıldığı iddia edildi.
FETÖ'nün Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) ele geçirmek amacıyla yaklaşık 30 yıl boyunca yürüttüğü gizli yapılanmaya ilişkin detaylar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarına yansıdı. Dosyalara göre örgüt, MİT'i kontrol altına almak için uzun yıllara yayılan bir sızma stratejisi izledi.
İLK SIZMA 1995'TE
Soruşturma kayıtlarına göre ilk MİT mahrem imamı olarak 1995 yılında, "Doktor Sinan" ve "Tahir" kod adlarını kullanan Murat Karabulut görevlendirildi. Fetullah Gülen'in Karabulut'a "Kendine gözlük ve takma bıyık al" talimatı verdiği, kimlik gizleme amacıyla dış görünüş değişikliği yapılmasını istediği öne sürüldü. Örgütün MİT personeline yönelik çeşitli dini ritüeller ve gizli faaliyetler yürüttüğü de dosyalara girdi.
LOCADAN, MİT'E GİRDİLER
Soruşturmalarda dikkat çeken başlıklardan biri de "Mason Mahrem Yapılanması" oldu. İddialara göre FETÖ, ABD'de yüksek lisans ve doktora yapan mensuplarını mason localarına yönlendirdi. Bazı örgüt üyelerinin ABD ve Türkiye'deki localarda "32. derece" kabul alması için girişimlerde bulunulduğu, ardından bu kişilerin MİT'e personel adayı olarak yerleştirilmeye çalışıldığı belirtildi. 2019 yılı itibarıyla hem devlet kurumlarında hem de masonik yapılarda aktif kripto FETÖ mensuplarının bulunduğu ifade edildi. Diğer taraftan mason mahrem yapılanmasının şu anda firari FETÖ imamı Bülent Bişer'in yönetiminde faaliyet yürüttüğüne yer verildi.
MİT'İ DİNLEDİLER
Örgütün, "Filemaker" programı üzerinden MİT personeli hakkında kapsamlı fişleme yaptığı, çalışanları "Müspet, Menfi, Orta ve Vasat" kategorilerine ayırdığı kaydedildi. 2013 yılında ODTÜ Vişnelik Tesisleri yakınında kiralanan bir "kozmik ofis" üzerinden yasadışı dinleme ve istihbarat faaliyetleri yürütüldüğü öne sürüldü.
FİDAN'I HEDEF ALDILAR
15 Temmuz 2016 gecesi darbenin başarısız olacağını anlayan örgüt mensuplarının gizli haberleşme ağlarında dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında infaz çağrıları yaptığı, bazı firari isimlerin Pensilvanya'ya kaçtığı ve darbe girişimine ilişkin mesajlarının soruşturma dosyalarına yansıdığı aktarıldı.
KRİTİK BİLGİLER ÖRGÜTE AKTARILDI
Dosyalarda ayrıca, MİT TIR'ları operasyonunda güzergâh ve plaka bilgilerinin içeriden sızdırıldığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin kritik bilgilerin örgüt mensuplarınca aktarıldığı iddia edildi. "Askeri Casusluk" kumpasında ise 357 sanıklı dava üzerinden TSK içinde tasfiyeler amaçlandığı, bazı subaylar hakkında eskort ve AIDS içerikli sahte ihbar planlarının konuşulduğu belirtildi.
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