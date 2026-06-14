Kripto mahrem yapılanma deşifre edildi: Hakan Fidan hedefteydi | FETÖ üyelerini 32. derece mason yapıp MİT'e sokmuşlar

Soruşturma kayıtlarına göre ilk MİT mahrem imamı olarak 1995 yılında, "" ve "" kod adlarını kullanan Murat Karabulut görevlendirildi. Fetullah Gülen'in Karabulut'a "" talimatı verdiği, kimlik gizleme amacıyla dış görünüş değişikliği yapılmasını istediği öne sürüldü. Örgütün MİT personeline yönelik çeşitli dini ritüeller ve gizli faaliyetler yürüttüğü de dosyalara girdi.

Soruşturmalarda dikkat çeken başlıklardan biri de "" oldu. İddialara göre FETÖ, ABD'de yüksek lisans ve doktora yapan mensuplarını mason localarına yönlendirdi. Bazı örgüt üyelerinin ABD ve Türkiye'deki localarda "" kabul alması için girişimlerde bulunulduğu, ardından bu kişilerin MİT'e personel adayı olarak yerleştirilmeye çalışıldığı belirtildi. 2019 yılı itibarıyla hem devlet kurumlarında hem de masonik yapılarda aktif kripto FETÖ mensuplarının bulunduğu ifade edildi. Diğer taraftan mason mahrem yapılanmasının şu anda firari FETÖ imamı Bülent Bişer'in yönetiminde faaliyet yürüttüğüne yer verildi.