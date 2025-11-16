3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi?

İshal iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur. Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. Acilen doktora git.



HER YAŞTA GÖRÜLÜR



27 yaşındayım. Bir aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım da var. İshalim hiç geçmiyor. Romatizma ilaçları kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Her yaşta romatizmal hastalık olabilir. Ancak bu anlattıklarına bakılırsa sadece romatizmal hastalık olma şartı yok. Bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Zaten ishal karın ağrısı ve ateş birlikteliği var. Yani doktoruna tekrar git. Benim bu dediğimi anlat. Tanı koymakta gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.



DOKTORUNA GÜVEN



Safra kesemde taş tespit edildi. 'Alalım' dediler. İstemedim. Ateşim ara ara çıkıyor. Sağ tarafım 4 gündür ağrıyor. Safra taşımla ilgili olabilir mi?

Evet. Olabilir. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Taş ordaysa tekrar tekrar iltihap olabilir. Kronik kolesistit dediğimiz bu hastalıkta ameliyat kaçınılmaz olabilir. Doktoruna güven. Gerekirse ameliyattan kaçma.



KABUSUM OLDU



Son 1 aydır tansiyonum yüksek gidiyordu. Doktora gittim. Bazı tahliller yapıldı. Stresten dedi. Eşimin işlerinde sıkıntı var ondan dedim. İlaç verdi. 3 haftadır ilacı kullanıyorum. Mememden süt gibi akıntı geliyor. Film çektirmem gerekir mi?



Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Galaktore dediğimiz durumda memeden sütsü akıntı gelir. Birçok nedeni var. Stres, şeker düşüklüğü, uyku düzeni bozukluğu, bazı tümörler, bazı hormon hastalıkları bu şikayete neden olabilir. Ayrıca bazı tansiyon ilaçları da memeden sıvı gelmesine neden olabilir. Bu yüzden gerekirse tansiyon ilacını değiştirebilirler. Muayene olduktan sonra meme ultrasonografisi veya mamografi gerekebilir. İhmal etme yeter.