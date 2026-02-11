PODCAST CANLI YAYIN

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’le evliliklerini anlattı: “Resmen gasp ettim onu."

Ünlü sanatçı Seda Sayan, 11 Şubat 2026 tarihinde konuk olduğu bir YouTube programında, eşi Çağlar Ökten ile olan evlilik sürecine dair samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sayan, ilişkilerinin başlangıcını ve nikah masasına uzanan süreci "Gasp ettim" diyerek esprili bir dille anlattı.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, 11 Şubat 2026'da katıldığı dijital platform programında, müzisyen eşi Çağlar Ökten ile çok kısa sürede evlendiklerini belirterek, "Onu nikah masasına oturmaya ben ikna ettim, resmen gasp ettim" dedi.

🎤 "BENİ KİMSE ONUN KADAR TANIMAMIŞ"

Seda Sayan, programda eşi Çağlar Ökten'e olan hayranlığını ve aralarındaki derin bağı şu sözlerle ifade etti:

"Beni kimse bu kadar iyi tanımamış. Beni çok iyi tanıyor ve her şeyi o kadar güzel yapıyor ki, her şeyi o yapsın istiyorum. Uzunca bir flört dönemimiz olmadı. Tanıştım ve 'Benimle hemen evlenmen lazım' dedim. Yürümedim, resmen koştum.Kendini nikah masasında buldu. Onu gasp ettim! Ama ederken de söyledim; 'Bak seni gasp ediyorum, sonra bana teşekkür edeceksin' dedim."

📈 EVLİLİKTE MUTLULUK FORMÜLÜ

Sayan, aralarındaki yaş farkı tartışmalarına ve evliliklerinin hızına gelen eleştirilere de programda yanıt vermiş oldu. Eşine her gün "İyi ki mi?" diye sorduğunu belirten ünlü sanatçı, Çağlar Ökten'in her seferinde "İyi ki" cevabını verdiğini vurguladı. Sayan, "Deli kadını tanıyın, iyi etmişim" diyerek mutluluğunu izleyicilerle paylaştı.

🗓️ EVLİLİKLERİN TAM LİSTESİ

Eşinin AdıYılDetaylar
Rıdvan Kılıç1987İlk evliliğini eski futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü.
Sinan Engin1990Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin ile evlendi. Bu evlilikten tek oğlu Oğulcan Engin dünyaya geldi. 1995'te boşandılar.
Soner Yapracık1998Motor kuryelik yapan Soner Yapracık ile sürpriz bir evlilik yaptı, 1999 yılında ayrıldılar.
Tuncay Kıratlı2000İş insanı Tuncay Kıratlı ile dünya evine girdi ancak bu birliktelik 2001'de sona erdi.
Onur Şan2008Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan ile görkemli bir düğünle evlendi. Çift, 2010 yılında yollarını ayırdı.
YENİDEN EVLENDİ

Onur Şan, Seda Sayan ile boşandıktan sonra uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemeyi tercih etti ve müzik kariyerine odaklandı.

Yaklaşık 5 yıl sonra yeniden dünya evine girdi.

Onur Şan, 2015 yılında Büşra Aköz ile sade bir törenle evlendi. Magazin ışıklarından uzak tutmaya çalıştığı bu evliliğinden çocukları dünyaya geldi. Şan, günümüzde hala Büşra Aköz ile evli.

💍 NİHAT DOĞAN VE SEDA SAYAN İLİŞKİSİ HAKKINDA GERÇEKLER

  • Nişanlandılar Ama Evlenmediler: Seda Sayan ve Nihat Doğan, 2005-2007 yılları arasında yaklaşık iki yıl süren çok fırtınalı ve popüler bir ilişki yaşadılar. Bu süre zarfında nişanlandılar, hatta dini nikah kıydıkları yönünde iddialar ortaya atıldı ancak resmi bir evlilik gerçekleşmedi.

  • Ayrılık Süreci: Çift, 2007 yılında evliliğe doğru giden ilişkilerini ani bir kararla sonlandırdı. Bu ayrılığın ardından Seda Sayan, 2008 yılında türkücü Onur Şan ile evlendi.

NEDEN EVLİLİK SANILIYOR?

O dönemde ikilinin sabah programlarında sürekli beraber olmaları, "evlilik hazırlıkları" adı altında yapılan yayınlar ve magazin basınında her gün manşet olmaları, hafızalarda sanki evlenmişler gibi bir algı bıraktı.

Yıllarca süren arayışın, nişanlılıkların ve kısa süren evliliklerin ardından Sayan, 2026 yılındaki bu son açıklamalarıyla aslında bir noktayı koymuş oldu: "Beni sonunda gerçekten tanıyan biriyle evlendim."

📌 SEDA SAYAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Seda Sayan, samimi tavrı ve çarpıcı itiraflarıyla programın odak noktası oldu. İşte o sohbetten öne çıkan diğer detaylar:

  • 🤒 Sağlık Durumu: Yakın zamanda ağır bir Influenza geçirdiğini, nefes almakta hala zorlandığını ve bu hastalığın Covid'den bile daha zorlu geçtiğini belirtti.

  • 🤝 Temas Bağı: Sevenlerinin kendisiyle kurduğu fiziksel temas (sarılma, dokunma) isteğinin eşi Çağlar tarafından bile engellenemediğini, halkla arasında "tuhaf ve güçlü bir bağ" olduğunu söyledi.

  • 🕰️ 90'lar vs. Yeni Nesil: Eskiden ünlü olmanın ve rüştünü ispat etmenin çok daha zor olduğunu, günümüzde ise ünlü olmanın kolay ancak kalıcı olmanın çok zor olduğunu vurguladı.

  • 🦀 Burç Yorumu: Kendisinin Oğlak (keçi inatçı), eşinin ise Yengeç burcu olduğunu belirtti. Normalde inatçı olsa da evde eşine karşı geri adım atan tarafın kendisi olduğunu itiraf etti.

  • 👰 Gelin Adayı: Oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi İlayda Alişan'ı çok sevdiğini, İlayda'nın oğluna aşkla bakmasının kendisi için en önemli kriter olduğunu söyledi.

  • 🎩 Maxim Okulu: 19 yaşında Fahrettin Aslan'ın elinden geçerek Maxim Gazinosu'nda sahne almanın kendisi için en büyük okul olduğunu ve bu vizyonla yetiştiğini anlattı.

  • 🎁 Hediye Anlayışı: Pahalı hediyelerden hoşlanmadığını, kendisi için harcanan mesainin ve zamansız gelen bir çiçeğin çok daha kıymetli olduğunu ifade etti.

  • 💳 Hesap Noteri: İlk buluşmada veya genel olarak hesap konusunun bir ölçü olmadığını, "Kimde varsa o öder" mantığının aile geleneği olduğunu savundu.

  • 🚗 Şövalyelik Kuralı: Hesap konusunda esnek olsa da, erkeğin kadını mutlaka evinden alıp evine bırakması ve kapısını açması gerektiği konusunda katı kuralları olduğunu belirtti.

