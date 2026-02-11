Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’le evliliklerini anlattı: “Resmen gasp ettim onu."

🗓️ EVLİLİKLERİN TAM LİSTESİ
🗓️ Evliliklerin Tam Listesi
|Eşinin Adı
|Yıl
|Detaylar
|Rıdvan Kılıç
|1987
|İlk evliliğini eski futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü.
🗓️ EVLİLİKLERİN TAM LİSTESİ
|Eşinin Adı
|Yıl
|Detaylar
|Rıdvan Kılıç
|1987
|İlk evliliğini eski futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü.
|Sinan Engin
|1990
|Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin ile evlendi. Bu evlilikten tek oğlu Oğulcan Engin dünyaya geldi. 1995'te boşandılar.
|Soner Yapracık
|1998
|Motor kuryelik yapan Soner Yapracık ile sürpriz bir evlilik yaptı, 1999 yılında ayrıldılar.
|Tuncay Kıratlı
|2000
|İş insanı Tuncay Kıratlı ile dünya evine girdi ancak bu birliktelik 2001'de sona erdi.
|Onur Şan
|2008
|Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan ile görkemli bir düğünle evlendi. Çift, 2010 yılında yollarını ayırdı.