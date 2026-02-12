PODCAST CANLI YAYIN
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Her yaşta olabilir

Eklenme Tarihi 12 Şubat 2026

Yaşım 42. Eklemlerim ağrıyor. Tetkikler yapıldı. Romatizmalı eklem iltihabı olmuşum. Ne yapmam gerekir?

Bağışıklık sistemi hastalıkları stres-sıkıntı-kaygı-evham ve huzursuzlukla artar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir. Doktorunu seç. Takibine geç.

SİGARAYI BIRAK

14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?

Sigara kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç. Arkadaşına da geçmiş olsun.

YUMURTA YEME

Doktor Bey, bir gazım bitmedi bir de kabızlığım. Zaten bütün dertler beni bulur. Herkes 'Çay içme' diyor. Ne içeyim bari onu bileyim?

Hayır. Sakın! Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen hazımsızlıkların olabilir. Listeyi yaz... Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, kuruyemişler (fındık, fıstık), sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek vb.), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar. Ayağını yorganına göre, sofranı safrana göre uzat.

