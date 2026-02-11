ENFEKSİYONA ADAÇAYI

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlar da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?

Yarar. Özellikle turna yemişi (cranberry), idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor. Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı, ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.

GENÇLİĞİMDEN BERİ BÖYLE

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?

Her erkekte prostat bezi vardır. Tekrar ediyorum, Prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.

HER KADINDA AYNI DEĞİL

53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?

Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalıyor ve bunun sonucunda kırık riski artıyor.