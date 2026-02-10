SON DAKİKA
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Yaşla ilgisi yok

10 Şubat 2026

YAŞLA İLGİSİ YOK

Görümcem 37 yaşında. Kalp krizi geçirdi. Şimdi iyi ama biz de korktuk! Erken bir yaş değil mi?

Kalp krizi genellikle kalbimizi besleyen damarlardan kalbin çalışması için kanın geçmemesiyle meydana gelir. Bazen bir pıhtı bu damarları tıkar. Bazen de kalp damarlarının kasılması bu hastalığa neden olur. Kalp, kendini besleyen damarlardan yeterli kan gelmezse beslenemez. Çalışması bozulur. Bütün organların çalışması arka arkaya bozulur. Ölüm riski ortaya çıkar.

CİLDİM KIRIŞTI

45 yaşındayım. Cildimde kırışmalar başladı. İçime dert oldu! Botoks istemiyorum. Ne önerirsiniz?

P.R.P. yani Trombositten Zengin Plazma uygulaması iyi olur. Kök Hücre Nakli olarak da belirtilen bu uygulama ilaç uygulaması değildir. Alerjisi olan biri için bu durum idealdir. Doğal bir uygulamadır. En çok aşınan cilt yüz cildidir. Özellikle Mikro iğne uygulamaları ile PRP birlikte uygulanırsa yüz cildi sağlıklı bir şekilde yenilenir. Bu da parlak, sağlıklı bir yüz cildi demektir.

HER YAŞTA GÖRÜLÜR

27 yaşındayım. Bir aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım da var. İshalim hiç geçmiyor. Romatizma ilaçları kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Her yaşta romatizmal hastalık olabilir. Ancak bu anlattıklarına bakılırsa sadece romatizmal hastalık olma şartı yok. Bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Zaten ishal karın ağrısı ve ateş birlikteliği var. Yani doktoruna tekrar git. Benim bu dediğimi anlat. Tanı koymakta gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.

DOKTORUNA GÜVEN

1 aydır tansiyonum yüksek. Doktora gittim. Stresten dedi. Eşimin işlerinde sıkıntı var ondan dedim. İlaç verdi. 3 haftadır ilacı kullanıyorum. Mememden süt gibi akıntı geliyor. Film çektirmem gerekir mi?

Evet. Olabilir. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Taş ordaysa tekrar tekrar iltihap olabilir. Kronik kolesistit dediğimiz bu hastalıkta ameliyat kaçınılmaz

KABUSUM OLDU

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Benimle ilişkiye girmek istemiyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Doktora da gitmiyor. Cinsel aktivitesi tamamen bitti mi? Bunun bir çaresi yok mu?

Öncelikle iç hastalıkları uzmanına git. Galaktore dediğimiz durumda memeden sütsü akıntı gelir. Birçok nedeni var. Stres, şeker düşüklüğü, uyku düzeni bozukluğu, bazı tümörler, bazı hormon hastalıkları bu şikayete neden olabilir. Ayrıca bazı tansiyon ilaçları da memeden sıvı gelmesine neden olabilir. Bu yüzden gerekirse tansiyon ilacını değiştirebilirler. Muayene olduktan sonra meme ultrasonografisi veya mamografi gerekebilir.

