24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülüyor. Herkes stres diyor. Stres hapı alsam geçer mi?

SENDEKİ şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz.

Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur.

Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir.

Yumurtalıklarla ilgili hastalıklar, kullanılan çeşitli ilaçlar, depresyon birbirine benzeyen şikayetler yapabilir. Her bir şikayetini başka bir hastalıkta yapabilir. Bunun için sen stres hapı alarak bu işi çözmeye bakma. Sen sana angarya gibi gelirsen yandık. Şikayetlerini ve çözümlerini önemse.

GAZLI İÇECEĞİ BIRAK

Üç aydır basur şikayetim de var. Kabızım ne yapmalıyım?

YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama ve sert dışkı nedeniyle makat damarlarını bozar.

Basur-Hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikayet ilerler. Ameliyat gerektirebilir. Sen de kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et. Sebze meyve tüket. Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme. Kabızlık yapan ilacın varsa doktorunla konuş.

EV YOĞURDU OLSUN

Kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi?

YOĞURDU sevdiğin için ben de senin tercihini çok sevdim. Ben yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim.

Suyunu da içerim.

Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine mutlaka bakarım.

Plastik kaplar da alacaksam.

Plastik kabın altındaki numaraya bakarım. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir.

Ama tedavinin yerini tutmaz.

Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.