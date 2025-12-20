Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 17:00

CHP'nin yönetiminde tarihinin en kötü günlerini geçiren İstanbul'da İETT otobüsleri bir başka olaya neden oldu. İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsünün şoförü trafikte tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtı. Yaralanan bisiklet sürücüsü İslam Erkul hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden taburcu olan İslam Erkul, "Bilerek geldi vurdu, sonra kaçtı. İnsan bunu bir hayvana bile yapmaz. Adalet yerini bulur diye düşünüyorum" dedi.

İETT ŞOFÖRÜ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPIP KAÇTI

Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile bisiklet sürücüsü İslam Erkul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, kullandığı otobüsle Erkul'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Erkul yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan İETT şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.