Eyüpsultan’da İETT dehşeti! Şoför bisikletliye çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul Eyüpsultan’da bir İETT şoförü, trafikte tartıştığı bisiklet sürücüsü İslam Erkul’a çarpıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan Erkul hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin konuşan Erkul, İETT şoförünün bilerek kendisine vurduğunu dile getirdi.
CHP'nin yönetiminde tarihinin en kötü günlerini geçiren İstanbul'da İETT otobüsleri bir başka olaya neden oldu. İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsünün şoförü trafikte tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtı. Yaralanan bisiklet sürücüsü İslam Erkul hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden taburcu olan İslam Erkul, "Bilerek geldi vurdu, sonra kaçtı. İnsan bunu bir hayvana bile yapmaz. Adalet yerini bulur diye düşünüyorum" dedi.
İETT ŞOFÖRÜ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPIP KAÇTI
Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile bisiklet sürücüsü İslam Erkul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, kullandığı otobüsle Erkul'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Erkul yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan İETT şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İETT şoförünün bisikletliye çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, İETT otobüsünün bisiklet sürücüsü Erkul'a çarptığı ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulduğu anlar yer alıyor.
"KAFASI YERİNDE DEĞİLDİ"
Hastaneden taburcu olan İslam Erkul, "İş çıkışında saat 20.00 sıralarında Eyüp Bulvarında aşağı geliyordum. Otobüs durağa gireceğini fark edip sola geçtim. Sola geçtikten sonra otobüs duraktan çıktı. Ben de fark etsin diye korna çaldım. O da bana korna çaldı. Işıklar kırmızı yanıyordu. Işıklarda durunca 'Bu bisikletle niye bu yola giriyorsun, yetki belgen var mı?' dedi. Ben de 'Tabi ki var. Yetki belgem yoksa polisi çağır' dedim. Ondan sonra üzerime otobüsü sürdü. 'Lan ne yapıyorsun' dedim. O da 'Sen kime lan diyorsun' dedi. Ondan sonra uzaklaşsın gitsin diye hiç bir şey demedim. Baktım kafası da yerinde değildi. Serseri birine benziyordu. Sonra önüne kırıp yoluna devam etti. Ben de yoluma devam ettim. O tekrar durağa girdi. Ben de kurtuldum diyerek yanından geçip gittim. Sağ şeritten devam ediyordum." ifade etti.