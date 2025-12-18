PODCAST CANLI YAYIN
Aşırı baharata dikkat

Eklenme Tarihi 18 Aralık 2025

Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim? Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

TİROİT BEZİNDE SIK OLUR


30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroit bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF- 1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir. Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi yapılabilir. Düzenli takip edileceğin doktor bul.

