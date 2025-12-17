Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı, stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlıbaharatlı- asitli-kafeinligazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.

KEREVİZ İŞTAH AÇAR

Kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl yesem iyidir?

Haşlaması yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır, karaciğer ve böbrek çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir. Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar.

ÖNCE MUAYENE

Doktor bey, benim yaşım 37. 2 yıllık evliyim. Erkeğim. Eşimle çocuk düşünüyoruz. Ancak öncesinde hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?

Hastalık tetkik planlaması hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için üroloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; Semen analizi, FSH, LH, Testosteron, Prolaktin, TSH testleri istenebilir. Bunları yaptırabilirsin.

SULU GIDALAR İÇMELİ

Nafiz hocam, annemin safra kesesi alındı. Şimdi sağlığı iyi ancak bazı yemeklerden sonra sıkıntı yaşıyor. Beslenmesinde nelere dikkat edeyim?

BU gibi hastalar az ve sık beslenmelidir. Eğer kabızlık varsa posalı yiyecekler tüketmelidir. Bol su, meyve suyu, komposto gibi sulu gıdalar içmelidir. Gaz yapıcı besinlerden kaçınmalıdır. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir.

ÇOCUK SORUNU

Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. HSG filmi istediler. Bu nedir?

HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir. Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.