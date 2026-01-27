KURUNTU HASTA EDER

Gazım, ara ara kabızlığım oluyor. Arkadaşımın dayısı aynı şikayetten iltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Bağırsak iltihabı olursam ne yaparım?

Kuruntular, seni hasta eder. Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit ve sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve makattan kan gelmesidir. Eklem ağrısı, gözlerde şişlik de görülebilir. Bu problemler kolit düzeldikten sonra iyileşebilir.

KABIZLIĞI ARTIRABİLİR

Otomobil fabrikasında üretim şefiyim. Hep ayaktayım. Basurum var. Doktorum 'Çay-sigara içme' dedi. Ne alakası var?

Çay ve sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur ve papatya çayı içmeye çalışın. Basur, tedbir alınmazsa ilerler. Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir. Aman dikkat edin. Mevsime uygun taze sebze ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin. Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin. Bu, basur oluşumunu arttırabilir. Dışkılama sırasında acele etmeyin, ıkınıp bağırsakları zorlamayın.

SİVİLCEYİ PATLATMA

Nafiz hocam, 16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?

Baba sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi bırakmasına neden olur. Aman diyorum.

AZ AZ SIK SIK YE

Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı, stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı- baharatlı- asitlikafeinli- gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.