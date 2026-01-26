SON DAKİKA
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Ne zaman bitecek!

26 Ocak 2026

NE ZAMAN BİTECEK!

27 yaşında aşçıyım. 11 yıldır migren ataklarım var. Bitmeyecek mi?

Aslında migren, ilaçla geçen bir hastalık değildir. Yani migreni tetikleyen faktörlerini tespit etmelisin. Ve bu tetikleyici faktörlerden uzak durmalısın. Genel olarak anlatmak gerekirse; rüzgar, lodos, hava değişikliği, uykusuzluk, fazla uyku, kadınlarda adet dönemi, parlak ışık, güneş, yemek öğününü atlamak, sigara dumanı, keskin kokular, yorulmak, stres, çeşitli gıdalar migren ataklarını tetikleyebilir.

BULAŞICI DEĞİLDİR

Bana 4 yıl önce Behçet tanısı konuldu. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Şimdi eşimde de lekeler oluştu. Ne olduğu bilinmiyor. Behçet ile ilgili mi?

Behçet hastalığı takip edilen romatizmal grup bir hastalıktır. Etkilediği organa ve şiddetine göre ilaçlı takibi yapılır. Bu nedenle düzenli olarak uzman takibinde kalmanız gerekir. Bize başvuran hastalarımızda ozon tedavisi uyguluyoruz. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Başka birine bulaşmaz.

HER YAŞTA GÖRÜLÜR

27 yaşındayım. Bir aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım da var. İshalim hiç geçmiyor. Romatizma ilaçları kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Her yaşta romatizmal hastalık olabilir. Ancak bu anlattıklarına bakılırsa sadece romatizmal hastalık olma şartı yok. Bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Zaten ishal karın ağrısı ve ateş birlikteliği var. Yani doktoruna tekrar git. Benim bu dediğimi anlat. Tanı koymakta gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.

DOKTORUNA GÜVEN

Safra kesemde taş tespit edildi. 'Alalım' dediler. İstemedim. Ateşim ara ara çıkıyor. Sağ tarafım 4 gündür ağrıyor. Safra taşımla ilgili olabilir mi?

Evet. Olabilir. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Taş ordaysa tekrar tekrar iltihap olabilir. Kronik kolesistit dediğimiz bu hastalıkta ameliyat kaçınılmaz olabilir. Doktoruna güven. Gerekirse ameliyattan kaçma.

KABUSUM OLDU

1 aydır tansiyonum yüksek. Doktora gittim. Stresten dedi. Eşimin işlerinde sıkıntı var ondan dedim. İlaç verdi. 3 haftadır ilacı kullanıyorum. Mememden süt gibi akıntı geliyor. Film çektirmem gerekir mi?

Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Galaktore dediğimiz durumda memeden sütsü akıntı gelir. Birçok nedeni var. Stres, şeker düşüklüğü, uyku düzeni bozukluğu, bazı tümörler, bazı hormon hastalıkları bu şikayete neden olabilir. Ayrıca bazı tansiyon ilaçları da memeden sıvı gelmesine neden olabilir. Bu yüzden gerekirse tansiyon ilacını değiştirebilirler. Muayene olduktan sonra meme ultrasonografisi veya mamografi gerekebilir. İhmal etme yeter.

