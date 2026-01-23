PODCAST CANLI YAYIN
Nefes kaliteni artırır

Eklenme Tarihi 23 Ocak 2026

39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?

Sigarayı bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir. Sigarayı bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri nefes kaliteni arttıracaktır. Günde 2-2.5 litre su iç.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İdrarda yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir.

