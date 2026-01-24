BAĞIRSAKTAN OLABİLİR

Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var benim?

Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı-, evhamlı, kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar. Uzun süreli takip gerekir.

KANSER PANİĞİ

30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ultrason çektirdim. 1 tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroit bezinde nodül sık görülür. Kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF- 1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir. Ultrasonla takip, biyopsi yaptır. Tedavi planı yapılabilir.

SAÇIM DÖKÜLÜYOR

29 yaşındayım. 1.5 yıl önce evlendim. O günden beri saçım dökülüyor. Bir de göğüslerim şişti. Arkadaşlar "Ergen misin?" diye dalga geçiyor. Ne dersiniz?

Hormonlarında sorun olabilir. Sıkıntısı yüksek bir dönem yaşamışsın. Sıkıntıda prolaktin hormonu artar. Saç sorunu, duygusallık ve memede şişme olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene o l. Prolaktin, TSH, magnezyum, çinko ve biotin tahlili yaptır. Bunları yaptırmadan saç ektirirsen sonuç başarısız olabilir.

PERHİZ YAP KURTUL

2 yıldır şekerim var. Ölç ölç yüksek çıkıyor. Ömür boyu bunu çekecek miyim. Doktorlara gidiyorum. Sonuç aynı. Niye sürekli yükseliyor diyorum "Sinirdendir" diyorlar. Sinir şekeri niye yükseltsin ki?

Arabayı 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur. Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez. Baskı altında iken, vücut adrenalin ve kortizon adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar. Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et. Ayrıca ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de mutlaka faydalan.