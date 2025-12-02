30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroit bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi planı yapılabilir.

DERDİM KİLOLARIM

Zayıflamak istiyorum. Marketteki arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. Şişmanlığının sebebini öğrenmen için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.

HAREKET ET

Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle pilates ve yoga yapıyorum. Eklem ağrım geçmiyor. Ne yapmalıyım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.