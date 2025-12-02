SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Guatr paniği

Guatr paniği

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 2 Aralık 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroit bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi planı yapılabilir.

DERDİM KİLOLARIM

Zayıflamak istiyorum. Marketteki arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. Şişmanlığının sebebini öğrenmen için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.

HAREKET ET

Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle pilates ve yoga yapıyorum. Eklem ağrım geçmiyor. Ne yapmalıyım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Babana anlat 01 Aralık 2025, Pazartesi Çiğ meyveden kaçın 30 Kasım 2025, Pazar Sulu gıdalar içmeli 29 Kasım 2025, Cumartesi Çocuk sorunu 28 Kasım 2025, Cuma
Zonguldak’ta facia... Anaokulu önünde park edilen kamyonet kaydı: 4 yaşındaki Sarp Eymen öldü
Anaokulu önünde facia: 4 yaşındaki Sarp Eymen öldü
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Aslan başladı Kanarya bitirdi!
CHP’li İBB’ye operasyon bilgisini İmamoğlu’na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Köstebek savcı
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
F.Bahçe - G.Ssaray derbisi öncesi kavga!
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
Memura yüzde 19.5 zam!