Eşini satırla öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Antalya’da maddi sorunlar nedeniyle çıkan tartışmada 2 aylık eşi Sevcan Demir Sakman’ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün annesi, “Acım hafiflemeyecek ama onun gün yüzü göremeyeceğini bileceğim” dedi.
Antalya'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, "Acım hafiflemeyecek ama onun gün yüzü göremeyeceğini bileceğim" dedi.
MADDİ SORUNLAR NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde yine tartışma çıktı. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir Sakman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.
"CANAVARCA HİSLE EŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRME"
Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sevcan Demir Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren Halit Can Sakman hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"SÖYLEDİKLERİ DOĞRU DEĞİLDİR"
Tutuklu sanık Halit Can Sakman'ın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Maktul Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Maktulün babası Güney Demir ise "Benim kızım hiçbir şekilde mutlu değildi. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Sanığın savunma dilekçesini okudum. Söyledikleri doğru değildir" diye konuştu.