Eşini satırla öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, "Acım hafiflemeyecek ama onun gün yüzü göremeyeceğini bileceğim" dedi.

MADDİ SORUNLAR NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde yine tartışma çıktı. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir Sakman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.