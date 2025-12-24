Denizli'de korkunç olay: Eğlence mekanı dönüşü 7,5 aylık bebeği hastanelik ettiler!
Antalya’da başlayan ve Denizli’de korkunç bir tabloya dönüşen olayda, eğlence mekanından alkollü döndükleri iddia edilen anne G.B. ile erkek arkadaşı M.C.P.’nin 7,5 aylık bebek M.E.S.’yi darp ettiği öne sürüldü. Hastaneye “merdivenden düştü” denilerek götürülen bebeğin kafatası ve kaburgalarında kırıklar ile iç kanama tespit edilirken, annenin daha sonra gerçeği polise anlattığı ve şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Antalya'da başlayan ve Denizli'de dehşetle sonlanan olaylar zinciri, bir bebeğin yaşam mücadelesine dönüştü.
Edinilen bilgilere göre, Antalya'da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu M.E.S. ile birlikte Denizli'ye yerleşti.
EĞLENCE MEKANINDA BAŞKA BİRİ İLE TANIŞTI
Denizli'de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada M.C.P. isimli şahısla tanıştı. İddiaya göre, olay gecesi G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'nin eve alkollü bir şekilde geldikleri iddia edildi.
Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık M.E.S. darp edildi. Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne G.B. ve M.C.P., bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye gelen anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. merdivenden düştü dedi.
ERKEK ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Belli bir süre sonra anne G.B. hastane polislerine gerçeği anlatarak erkek arkadaşı M.C.P.'den şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilen polis ekipleri, anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık M.E.S.'nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.