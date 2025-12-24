Denizli’de korkunç olay: Eğlence mekanı dönüşü 7,5 aylık bebeği hastanelik ettiler!

BEBEĞİN BABASI: VELAYETİNİ ALMAK İSTİYORUM



Antalya'da ikamet eden ve çocuğunu darp edildikten sonra hastaneye gelen baba Murat Seçen, "Antalya'da tanıştığım G.B. ile imam nikahlı olarak 5 yıldır evliydim. 4 ay önce ise ayrıldım ve G.B. 2 tane çocuğa bakamayınca büyük çocuğumu anneme verdi. Büyük çocuğuma annem bakıyor, küçük çocuğuma ise sevgilisi ve eski eşim bakıyor. Kendileri bir eğlence mekanında çalışıyorlar. Alkollü bir şekilde gece eve geliyorlar. Çocuğumu maddeli ve alkollü bir şekilde darp ediyorlar. Darp ettikten sonra hastaneye düştü diyerek getiriyorlar. Hastanede vicdan yapan eski eşim, sevgilisini polise şikayet ediyor. Ardından ikisi de tutuklanıyor. Çocuğum şu anda hastanede yatmakta. İç kanaması var, kaburgaları kırık, kafatası kırık. Çocuğum daha 7,5 aylık, adaletin yerini bulması lazım" diye konuştu.

Dövülen bebeğin babası Murat Seçen (İHA)





Küçük çocuğunun velayetini almak istediğini ifade eden ve çocuğunu görmek istediğini belirten Seçen, "Çocuğum daha 7,5 aylık. Ben çocuğumu merak ediyorum. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Gerekli birimlerin de yardımcı olmasını istiyorum. Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" dedi.