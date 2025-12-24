Büyükçekmece bakımevi skandalı! Yaşlı adama şiddet uygulayan caniye tutuklama

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 11:37

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 17 Aralık'ta bir sosyal medya hesabında paylaşılan ve Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Bakımevi'nde çekildiği belirtilen 54 saniyelik video üzerine harekete geçti. Görüntülerde, bakımevi sahibinin eşi Erol K.'nın, bakımevinde kalan yaşlı Abdulkadir Taşar'a iterek fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Olayın ardından Abdulkadir Taşar'ın 2023 yılında hastaneye kaldırıldığı, 2024 yılında ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUMLU MÜDÜRLÜK VE ÇALIŞMA ONAYI İPTAL EDİLDİ

Bakanlık Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Öte yandan sorumlu müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edildi ve idari para cezası da uygulandı. Bakımevinin kapatılması da dahil tüm işlemlerin uygulanacağı da belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında huzurevinin faaliyette olduğu dönemde bu ve benzeri çok sayıda olayın olduğu tespit edildi.