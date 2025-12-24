Büyükçekmece bakımevi skandalı! Yaşlı adama şiddet uygulayan caniye tutuklama
İstanbul Büyükçekmece’de özel bir huzurevinde çekilen görüntüler infial yarattı. Yaşlı bir adama şiddet uygulandığı anların ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Sorumlu müdürlüğün onayı iptal edilirken, şüpheli Erol K. tutuklandı. Erol K. olaya ilişkin şok eden sözler söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 17 Aralık'ta bir sosyal medya hesabında paylaşılan ve Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Bakımevi'nde çekildiği belirtilen 54 saniyelik video üzerine harekete geçti. Görüntülerde, bakımevi sahibinin eşi Erol K.'nın, bakımevinde kalan yaşlı Abdulkadir Taşar'a iterek fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Olayın ardından Abdulkadir Taşar'ın 2023 yılında hastaneye kaldırıldığı, 2024 yılında ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
SORUMLU MÜDÜRLÜK VE ÇALIŞMA ONAYI İPTAL EDİLDİ
Bakanlık Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Öte yandan sorumlu müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edildi ve idari para cezası da uygulandı. Bakımevinin kapatılması da dahil tüm işlemlerin uygulanacağı da belirtildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında huzurevinin faaliyette olduğu dönemde bu ve benzeri çok sayıda olayın olduğu tespit edildi.
DOĞAL YOLLARDAN VEFAT ETTİ
Erol K. isimli şahsın huzur evinde çalışıp ayrılan personelleri tehdit ettiği de belirlendi. Şüpheli Erol K., soruşturma kapsamında alınan ifadesinde şu sözleri söyledi:
Kurumla bir bağım yok. Kurum eşimin üzerine ve ona yardım ediyorum. Abdulkadir Taşar, parkinson, alzheimer duygu durum bozukluğu ve cinsel dürtülerini kontrol edememe hastalıklarına sahip. Kurum çalışanlarına ve bakım merkezinde kalan diğer hastalara şiddet uyguluyor, gece çıplak şekilde başka odaları geziyor. Kriz geçirerek kafasını duvarlara vuruyor ve olay günü de kriz geçirerek kafasını duvarlara vurdu. Hastayı sakinleştirmek için oturma alanına götürdüm. Eldiveni şahsın kendi dışkısı ve idrarı ile oynadığı için taktım. Ona şiddet uygulamadım. Sakinleştirmek istedim. 4 Eylül 2024 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı ve doğal yollardan vefat etti. Videoları kendisi çektirdi
KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin 1 DVD incelenmesi yönünde talimatların verildiği ancak DVD'nin bozuk olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Erol K., tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.