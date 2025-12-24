Kadraj Galeri Kadraj İkon Regaip Kandili resimli mesajlar 2025: Dualı, hadisli, anlamlı, en yeni ve kısa hayırlı kandiller mesajı

Regaip Kandili resimli mesajlar 2025: Dualı, hadisli, anlamlı, en yeni ve kısa hayırlı kandiller mesajı

Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve tövbe iklimini barındıran üç aylar, insanın manevi anlamda yenilendiğini bir zamandır. Yılın son kandili olan Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecektir. İşte sevdiklerinizle paylaşacak dualı ve resimli kandil mesajları!

Dua, tövbe ve bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı bu özel gece, kulun Rabbine yönelip kalbini yenilemesine vesile oluyor. 2025 Regaip Kandili dolayısıyla paylaşılan resimli, dualı, hadisli ve anlamlı kandil mesajları ise sevdiklerinizle bu bereketi paylaşmanın en güzel yollarından biridir. İşte resimli kandil sözleri!

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Müslümanca hisler ile Müslümanlar ile gönüllerde buluşmak duasıyla…

Rabbimiz

Bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma. Peygamberimizin sünnetinde daim eyle, ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle, hepimizi onun sevgisine şefaatine mazhar eyle.

Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de bu mübarek günler hürmetine affeyle!

Bizi dosdoğru yola erişen salih kullarından kıl…

Regaib Kandiliniz mübarek olsun