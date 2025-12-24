Regaip Kandili resimli mesajlar 2025: Dualı, hadisli, anlamlı, en yeni ve kısa hayırlı kandiller mesajı

Dua, tövbe ve bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı bu özel gece, kulun Rabbine yönelip kalbini yenilemesine vesile oluyor. 2025 Regaip Kandili dolayısıyla paylaşılan resimli, dualı, hadisli ve anlamlı kandil mesajları ise sevdiklerinizle bu bereketi paylaşmanın en güzel yollarından biridir. İşte resimli kandil sözleri!