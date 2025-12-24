Kadraj
Regaip Kandili resimli mesajlar 2025: Dualı, hadisli, anlamlı, en yeni ve kısa hayırlı kandiller mesajı
Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve tövbe iklimini barındıran üç aylar, insanın manevi anlamda yenilendiğini bir zamandır. Yılın son kandili olan Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecektir. İşte sevdiklerinizle paylaşacak dualı ve resimli kandil mesajları!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 11:38