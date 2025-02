Eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 2 aydır bel ağrısı var. Bir de cinsel ilişkide sertleşme sorunu başladı. Doktora gittik. Fizik uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur.

Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde-bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir.

İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.



PROSTAT KORKUSU

51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım. 'Şeker olmasın' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük. Dikkatli ol' dediler. Kanser olur muyum?

İYİ huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. 'Prostat bezi büyüdü' diye kanser olmaz.

Şikayet olmaksızın da kanser olabilir.

Prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile prostat belirtileri ile başvurduğunuz üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.



DEPRESYONDAYIM!

Nafiz bey, gerçekten zordayım. Terslikler hep beni buluyor. Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapına doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz.

Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.



MUTLULUK İSTİYORUM

59 yaşındayım. Hanım vefat etti. Kasık fıtığı ameliyatı oldum. Sertleşme sorunum var. Mutluluk çubuğu taktırsam olur mu?

HORMONAL olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın.

Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir.

Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendireli.