Doktor Bey hiçbir şeyim yok. Sadece 58 yaşında şekerim çıktı. Ekşi elma yiyorum. İyi gelir mi?

Diyabette birinci hedef kan şekerini yükseltmemektir. Yani diyet uygulaması tedavinin en önemli parçasıdır. Ama tek tedavi değildir. Ekşi elma efsanesine inanıp sürekli ekşi elma yiyip, sonra da ne bulduysa yiyenler maalesef hastalığın feci sonuçlarından kurtulamaz... Özellikle sebze yemek şeker hastalığındaki en önemli diyet uygulamalarının başında gelir. Yapılan çalışmalarda günde 1.5 porsiyon fazla sebze yemenin şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 14 azalttığı görülmüştür. Doğru beslen, sonra kan şekerini takip et...

SABIRLI OLMALISIN



47 yaşında kadınım. Sarılık şikayetim oldu. Karaciğer testlerim de yüksek çıktı. Şimdi hastanede yatıyorum. Galiba sirozum! AMA testi diye bir test istediler. Nedir bu?

Bu test kanda var olan antimitokondriyal antikorların (AMA) miktarını ölçmektedir. Artmış AMA üretimi birincil biliyer sirozla yakın ilişkilidir. PBS, karaciğer içi safra yollarının iltihaplanması, ilerleyici karaciğer yıkımına ve safra akımının blokajına neden olan bir otoimmün bozukluktur. Yani bedenimizin savunma hücreleri bedenimizin karaciğer hücrelerini düşman zannedip zarar verir. Sıklıkla 35-60 yaş arası kadınlarda saptanmaktadır. Sabırlı ol. Bu tip karaciğer çalışma bozuklukları ilaç tedavisi ile takip edilir.



AKLIN YOLU CEVİZ

Ben cevizi çok severim. Kalbi korur, beyni güçlendirir diyorlar. Doğru mu?

Cevizin hem içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir. İstersen kabukları ile saçını, elini boyayabilirsin. Yani her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Nasırlarınıza de ceviz yağı iyi gelecektir.