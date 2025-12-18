takvim-logo

Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik adım: Telefon İspanya’ya gönderildi

Van’da kaybolduktan günler sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cep telefonu, ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında incelenmek üzere İspanya’daki yetkililere teslim edildi.

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu incelenmesi için İspanya'daki yetkililere teslim edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Rojin Kabaiş'in babası (Takvim arşiv)Rojin Kabaiş'in babası (Takvim arşiv)

GÖNDERİLME SÜRECİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.

Rojin Kabaiş (Takvim arşiv)Rojin Kabaiş (Takvim arşiv)

YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

Sahil Güvenlik (DHA)Sahil Güvenlik (DHA)

OLAY

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

