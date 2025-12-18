Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik adım: Telefon İspanya’ya gönderildi
Van’da kaybolduktan günler sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cep telefonu, ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında incelenmek üzere İspanya’daki yetkililere teslim edildi.
Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu incelenmesi için İspanya'daki yetkililere teslim edildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
GÖNDERİLME SÜRECİ TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.
YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ
İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.