Kayınpeder dehşet saçtı! "Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür"

Burdur 'un Bucak ilçesinde damadı Deniz Top'u (34) tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Şengül'ün (64) ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada dinlenen Şeref Top, "Ali Şengül daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü" dedi.

Deniz Top (DHA)

"UZAKLAŞTIRMAYI KALDIRMAZSANIZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM"

Olayla ilgili Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un babası Şeref Top, annesi Ümmahan Top, eşi Hülya Top ile taraf avukatları katıldı.

Ali Şengül, savunmasında, "10 sene önce görücü usulü evlendiler. İyi bir çocuktu ancak bir süre sonra çalışmamaya başladı. Kiradan kurtardım, kendi evim vardı, ona oturdular. Katiyen çalışmıyordu. Eviyle çoluk çocuğuyla ilgilenmiyordu. Boş geziyordu. Belediyede işe başlattım, 10 gün çalıştı, ayrıldı. Çimento fabrikasında işe başlattım, 2 ay çalıştı bıraktı. Babasıyla TIR aldılar. Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsanız sizi öldürürüm, yaşatmam' dedi. Kızım boşanmak istediğini söyledi. 'Kızım düzenin bozulmasın' dedim. Benim söylememle devam etti" dedi.

"TÜFEĞİ BOĞAZIMA DAYADI"

Damadının olay günü TIR'da kaynak yapmak için evdeki elektrikten hat çektiğini, beyaz eşyalar bozulduğu için ev elektriğiyle kaynak yapmasını istemediğini, damadının ise 'İstediğimi yaparım, kanı bozuk. Bugün seni öldüreceğim, canını alacağım' dediğini öne süren Şengül, "Kafama elindeki tüfeğin dipçiğiyle 3- 4 defa vurdu. Tüfeği boğazıma dayadı. Boğuşma sırasında nasıl olduysa tüfek elime geçti. Komşular araya girdi. Korkutmak amacıyla 1 el ayaklarına, 3- 4 el de havaya ateş ettim. 112'yi aradım. Polis geldi, tüfeği teslim ettim" diye konuştu.