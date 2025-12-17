İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1.İşbu şartname eki listede bilgileri ve özellikleri belirtilen 41 adet kiralık vakıf taşınmaz, karşılarında yazılı Aylık/Yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden,belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydı ile "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri çerçevesinde (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf ) ve kira tip sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif tasinmazlarin kiraya verilme tip sözleşmesi ve genel sartnamesi.pdf) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. Kira İhalesi; 30.12.2025 Salı günü Saat : 14:00 da, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cd. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmaya, devam ettirmeye ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. İhale Listesinin 19. sırasında yer alan taşınmaz 10 (On) yıl süreyle özel şartlı, 25. - 30. ve 34. sırasında yer alan taşınmazlar 31.12.2028 tarihine kadar özel şartlı olarak ihale edilecektir. Bunların dışında kalan 37 adet vakıf taşınmaz 31.12.2026 tarihine kadar ihaleyle kiralanacaktır. Kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu'nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda,yeni kira bedeli emsal ve rayiç bedel baz alınarak güncellenir.İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilecektir.

a-) Açık teklif suretiyle 30.12.2025 tarihinde saat 14:00'da yapılacak olan kiralık taşınmazlar ihalesinde isteklisi olmayan taşınmazların; 14.01.2026 Çarşamba günü saat 14:00' da Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup pazarlık ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. İlanlarımız ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İlan Panosuna asılır. Pazarlık İhalesi için başvuru evrakları ve yatırılan geçici teminatın banka dekontunun en geç 14.01.2026 Çarşamba günü saat 10:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim edilmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

2. Devlet İhale Kanununun 6. Maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek ya da bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale iptal edilir. Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir.

3.5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır.

4.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; (ÖNEMLİ : Aşağıdaki Maddelerde İstenilen Belgelerin en geç; 30.12.2025 Salı günü saat 10:30'a kadar İdaremizin İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.)

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C.Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) ve Nüfus Kayıt Örneğiyle İhale Bürosuna teslim edilmesi zorunludur.

b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.Şirket sermayesi ihale edilen taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez.

c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu Kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur.

f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirilecektir.)

g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

5.İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Müracaat için istenilen belgeler ile en geç 30.12.2025 Salı günü saat 10:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler, taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir..

7.Kira İhalesi Geçici teminatı olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası TAKSİM Şubesindeki IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. ( Geçici Teminat yatırılırken Banka Dekontuna; Kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi adı-soyadı/ unvanı/ (TC. Kimlik/Vergi No " açıkça belirtilmelidir.)

8. İhale onaylandıktan sonra, ihale üzerinde kalan istekliye noterden sözleşme yapılması için davet tebligatı yapılır. Tebligatta belirtilen yasal süre içinde sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanun'un 84. maddesi uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

9.Noterden Kira Sözleşmesi yapılırken, Kiranın mali tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan en az İki Kefil istenecektir.(Her bir kefilin geliri en az aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilecektir. Ancak yıllık kira bedelinin peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir.( Limited Şirketlerin kefilliği kabul edilmeyecektir.)

10. Aylık Kira sözleşme esnasında peşin tahsil edilir. (müteakip Kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.) sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı engeç 10(on) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarih olacaktır.

11. Kiracı, sözleşmeyi takiben en geç bir ay içinde elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez.

12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir.

13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

14. "Arsa" vasıflı taşınmazların talep edilmesi halinde İdarenin yazılı izniyle etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

15.Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir."

16.İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetim için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

17.İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar.

18.Konut ihalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir.

19."Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılmasına dair kiracının talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talebin uygun görülmesi halinde aylık kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden İdaremiz lehine"terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeni sözleşme düzenlenir.

20.Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartlar mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama Şube Müdürlüklerimiz ve İhale biriminden telefonla öğrenilebilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.İlanen duyurulur.

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI KULLANIM ŞEKLİ ADA PARSEL TAPU ALANI HİSSE KİRA AYLIK

MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE

NO NO NO NO NO M2 SÜRESİ BEDELİ (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ SAATİ

1 34130064000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Cad. 26 MESKEN(Vakıf Blokları A2 Blok 1. Kat 7 Kapı Nolu) 8549 80,00 Tam 31.12.2026 17.500,00 48.300,00 30.12.2025 14:00

2 341300036000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Cad. 24 MESKEN(Vakıf Blokları A1 Blok Bodrum Kat 1 Kapı Nolu) 8549 56,00 Tam 31.12.2026 11.000,00 30.360,00 30.12.2025 14:00

3 341300124000 İstanbul Bahçelievler Kocasinan Ordu Cad. ARSA 9676 192,00 Tam 31.12.2026 6.000,00 16.560,00 30.12.2025 14:00

4 341020095000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Umut 10 MESKEN(Zemin Kat 4 Kapı Nolu) 848 5 60,00 Tam 31.12.2026 15.000,00 41.400,00 30.12.2025 14:00

5 341440051000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok. 4 MESKEN (Başak Vadi Konutları A Blok Zemin Kat 4 Kapı Nolu) (2+1) 807 3 105,33 Tam 31.12.2026 50.000,00 138.000,00 30.12.2025 14:00

6 341440070000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok. 4 MESKEN (Başak Vadi Konutları B Blok 1. Kat 5 Kapı Nolu) (2+1) 807 3 105,03 Tam 31.12.2026 52.000,00 143.520,00 30.12.2025 14:00

7 341440076000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok. 4 MESKEN (Başak Vadi Konutları B Blok 3. Kat 11 Kapı Nolu) (2+1) 807 3 105,03 Tam 31.12.2026 50.000,00 138.000,00 30.12.2025 14:00

8 341440077000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok. 4 MESKEN (Başak Vadi Konutları B Blok 3. Kat 12 Kapı Nolu) (3+1) 807 3 120,16 Tam 31.12.2026 55.000,00 151.800,00 30.12.2025 14:00

9 341440081000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok. 4 MESKEN (Başak Vadi Konutları B Blok 5. Kat 16 Kapı Nolu) (3+1) 807 3 120,12 Tam 31.12.2026 52.500,00 144.900,00 30.12.2025 14:00

10 341440083000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok. 4 MESKEN (Başak Vadi Konutları B Blok 5. Kat 18 Kapı Nolu) (3+1) 807 3 120,16 Tam 31.12.2026 52.500,00 144.900,00 30.12.2025 14:00

11 341440084000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok. 4 MESKEN (Başak Vadi Konutları B Blok 6. Kat 19 Kapı Nolu) (3+1) 807 3 120,12 Tam 31.12.2026 52.500,00 144.900,00 30.12.2025 14:00

12 341440085000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok. 4 MESKEN (Başak Vadi Konutları B Blok 7. Kat 20 Kapı Nolu) (2+1) 807 3 105,03 Tam 31.12.2026 50.000,00 138.000,00 30.12.2025 14:00

13 341440137000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad./Özçelik Sok. A1-1 Blok DÜKKAN( Evila Konutları Zemin Kat 25 Kaoı Nolu) 796 1 98,80 Tam 31.12.2026 55.000,00 151.800,00 30.12.2025 14:00

14 341440178000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad./Özçelik Sok. A1-3 Blok MESKEN(Evila Konutları 5. Kat 20 Kapı Nolu) (4+1) 796 1 180,00 Tam 31.12.2026 65.000,00 179.400,00 30.12.2025 14:00

15 341440194000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad./Temmuz Sok. B1-22 Blok VİLLA( Evila Villa 1-AA Kapı Nolu ) 796 1 405,00 Tam 31.12.2026 150.000,00 414.000,00 30.12.2025 14:00

16 341440210000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sabahattin Zaim Cad. 10 MESKEN (Başak Palace Konutları Zemin Kat 5 Kapı Nolu) (3+1) 805 3 152,32 Tam 31.12.2026 55.000,00 151.800,00 30.12.2025 14:00

17 341440243000 İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Hürriyet Bulvarı 3 MESKEN(Başaktepe Evleri A Blok 1. Kat 5 Kapı Nolu) (3+1) 814 2 119,30 Tam 31.12.2026 50.000,00 138.000,00 30.12.2025 14:00

18 341030309000 İstanbul Beşiktaş Türkali Şehit Nuri 5 DEPO 1636 7 52,50 Tam 31.12.2026 5.000,00 13.800,00 30.12.2025 14:00

19 341030421002 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Satış Meydanı 3 DÜKKAN (Zemin+2 Katlı Özel Şartlı) 108 5 35,10 Tam 10 YIL 100.000,00 276.000,00 30.12.2025 14:00

20 341030438000 İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Sucubahçe Arsa 88 59 40,11 Tam 31.12.2026 4.500,00 12.420,00 30.12.2025 14:00

21 341030459000 İstanbul Beşiktaş Bebek Küçük Bebek Cad. ARSA (Özel Şartlı) 632 15 1437,00 Tam 31.12.2026 55.000,00 151.800,00 30.12.2025 14:00

22 341051660001 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Deniz Arsa 2928 1-2 181,00 29/91 31.12.2026 25.000,00 69.000,00 30.12.2025 14:00

23 341051928002 İstanbul Beyoğlu Keçecipiri Çöp Üstü 22 MESKEN (Özel Şartlı Zemin Kat 2 Kapı Nolu) (2+1) 3078 8 122,10 Tam 31.12.2026 10.000,00 27.600,00 30.12.2025 14:00

24 341052192000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Kırkayak 2 MESKEN (B Blok Zemin Kat 6 Kapı Nolu) (2+1) 2728 35 66,81 Tam 31.12.2026 20.000,00 55.200,00 30.12.2025 14:00

25 341001380000 İstanbul Eyüpsultan Gümüşsuyu Kerimağa Camii 5 MESKEN (2 Katlı Bina Özel Şartlı) 32 5 113,00 Tam 31.12.2028 13.000,00 35.880,00 30.12.2025 14:00

26 341081439003 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Cengiz Topel Cad. 69/C DÜKKAN 156 41 135,00 Tam 31.12.2026 16.000,00 44.160,00 30.12.2025 14:00

27 341081439004 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Cengiz Topel Cad. 69/D DÜKKAN 156 41 85,00 Tam 31.12.2026 25.000,00 69.000,00 30.12.2025 14:00

28 341081439007 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Cengiz Topel Cad. 69 MESKEN (3. Kat 3 Kapı Nolu ) 156 41 125,00 Tam 31.12.2026 16.000,00 44.160,00 30.12.2025 14:00

29 341071740002 İstanbul Fatih Mercanağa Çakmakçılar Yokuşu 20 DÜKKAN (Büyük Valide Han 1. Kemer Üst Kat) 339 15,00 Tam 31.12.2026 6.000,00 16.560,00 30.12.2025 14:00

30 341071934001 İstanbul Fatih Süleymaniye Süleymaniye İmareti 3/A,3/B,3/C,3/D,3/E,3/F,3/G,3/H Süleymaniye Darüşşifası (Özel Şartlı) 379 3,4,5,6,7,8,9,10,11 755,00 Tam 31.12.2028 150.000,00 414.000,00 30.12.2025 14:00

31 341071938000 İstanbul Fatih Süleymaniye Fetva Yokuşu 15/A DÜKKAN 376 39 45,00 Tam 31.12.2026 60.000,00 165.600,00 30.12.2025 14:00

32 341072064000 İstanbul Fatih Taya Hatun Küçük Yeni Han 5 DÜKKAN (Küçük Yeni Han Zemin Kat) 260 24 26,25 Tam 31.12.2026 15.000,00 41.400,00 30.12.2025 14:00

33 341072327000 İstanbul Fatih Taya Hatun Çarkçılar 56 DÜKKAN 259 79 80,00 11/20 31.12.2026 70.000,00 193.200,00 30.12.2025 14:00

34 341072348000 İstanbul Fatih Binbirdirek Babayani 3 MESKEN (Özel Şartlı 3 Katlı) 229 5 40,00 Tam 31.12.2028 25.000,00 69.000,00 30.12.2025 14:00

35 341072400000 İstanbul Fatih Emin Sinan Tülbentçi Han İçi 16 nolu taşınmazın yanı ARSA 168 22 42,50 Tam 31.12.2026 6.500,00 17.940,00 30.12.2025 14:00

36 341091351004 İstanbul Fatih Ayvansaray Dökmeci İbrahim 14 İkametgah ve Bahçesi (Kr. (E+D2) ile işaretli) 2649 14 134,27 Tam 31.12.2026 8.000,00 22.080,00 30.12.2025 14:00

37 341091509000 İstanbul Fatih Şehremini Mevlevihane 62 Arsa Üzeri Muhdesat (Özel Şartlı) 1474 15 135,00 Tam 31.12.2026 7.500,00 20.700,00 30.12.2025 14:00

38 341092066000 İstanbul Fatih Muhittin Söğütlü Bakkal 14 Arsa 1869 1 45,00 Tam 31.12.2026 5.000,00 13.800,00 30.12.2025 14:00

39 341092352000 İstanbul Fatih Arabacı Beyazıt Silivrikapı Uzay 7 MESKEN (2. Kat 3 İç Kapı Nolu) 1191 233 45,89 Tam 31.12.2026 15.000,00 41.400,00 30.12.2025 14:00

40 346160012004 İstanbul Şişli Mecidiyeköy Gülbahar Cad. Osman Sağanak Camii Tuvaleti (Krk.(E) ile işaretli) 9108 6 40,00 196/891 31.12.2026 1.200,00 3.320,00 30.12.2025 14:00