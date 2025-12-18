İran'dan Antalya'ya uzanan film gibi operasyon! Adım adım izlendi... Aracın şaftından 17 kilo metamfetamin çıktı
İran uyruklu kişinin aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu getireceğini istihbaratı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Bahse konu şahsın aracında yapılan aramada şaft kısmına özel düzenekle yerleştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İran'dan Antalya Serik'e gelen bir otomobile yapılan operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi.
ADIM ADIM İZLENDİ
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu kişinin aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu getireceğini belirledi.
Serik'te durdurulan otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.
ŞAFTTAN 17 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI
Uyuşturucu maddenin aracın alt kısmına gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine detaylı çalışma için otomobil sanayiye götürüldü.
Bir tamirhanede sökülen otomobilin şaftına özel düzenekle yerleştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.