İran’dan Antalya’ya uzanan film gibi operasyon! Adım adım izlendi... Aracın şaftından 17 kilo metamfetamin çıktı

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 09:59

İran 'dan Antalya Serik'e gelen bir otomobile yapılan operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. ADIM ADIM İZLENDİ Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu kişinin aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu getireceğini belirledi.

Otomobilin şaftında 17 kilo metamfetamin ele geçirildi (DHA)





Serik'te durdurulan otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.



ŞAFTTAN 17 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI



Uyuşturucu maddenin aracın alt kısmına gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine detaylı çalışma için otomobil sanayiye götürüldü.