Çiğ beslenme

Eklenme Tarihi 16 Aralık 2025

33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim vardı. Reçetede Crohn hastalığı yazıyor. "Perhiz yap" dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?

Çiğ sebze ve meyveden kaçınılmalı. Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Bu hastalık uzun süre takip gerektirir.


ZEYTİNYAĞI MUCİZE

Babam 54 yaşında şeker ve tansiyon hastası. Önceden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi 'şekerimi yükseltir' deyip yemiyor. Yesin mi yemesin mi?

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp-damar hastaları için zeytinyağı önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır. Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir. Bu da doğal ilaç gibidir. Çünkü damar genişletici ilaçlarda da nitrat içeren maddeler bulunur. Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitrat zenginidir.

