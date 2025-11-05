Kiloluyum. Adet düzensizliğim var. Doktorum 'İnsülin direnci' olabileceğini söyledi. Şeker hastası değilim, bu nasıl oluyor? Ve bu durum ileride hamile kalmamı engeller mi?

İnsulin direnci, şeker hastası olmadığınız ama vücudunuzun insülin hormonuna karşı duyarsızlaştığı bir durumdur. Yüksek seviyelerde dolaşan insülin, yumurtalıklarınızı uyararak testosteron üretimini artırır. Bu da tüylenme ve yumurtlamanın bozulmasına neden olur. Yani sorunun kökeni sadece yumurtalıklarınız değil, metabolizmanızın temel işleyişidir.

Hamilelik konusuna gelirsek: Kesinlikle engel değildir! İnsülin direncini diyet, egzersiz ve gerekirse ilaçlarla kontrol altına almak, yumurtlamayı tekrar başlatabilir ve doğurganlığı belirgin şekilde artırabilir. Bu durumdan şüpheleniyorsanız, basit bir kan testi (HOMA-IR) ile tanı konulabilir.



TÜMÖR ÇIKABİLİR



60 yaşındayım 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu neden olur? Doktora gitmem gerekir mi?

Kulak çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Şikayetlerin araştırılsın.



SULU GIDALAR İÇMELİ



Nafiz hocam, annemin safra kesesi alındı. Şimdi sağlığı iyi ancak bazı yemeklerden sonra sıkıntı yaşıyor.

Beslenmesinde nelere dikkat etmesi gerekir?



Bu gibi hastalar az ve sık beslenmelidir. Eğer kabızlık varsa posalı yiyecekler tüketmelidir. Bol su, meyve suyu, komposto gibi sulu gıdalar içmelidir. Gaz yapıcı besinlerden kaçınmalıdır. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmelidir.



ACI YEMEK RİSKLİ



İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler.

Yediklerimden olabilir mi?



Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz. Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerekir.



İLACI 3 AY ÖNCE KESİN



4 yıldır romatizma hastasıyım. Hamilelik istiyorum. romatizma ilaçları hamileliğimi engeller mi?



Hamilelik düşündüğün anda seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir. Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyip, doğacak bebeklerde hastalık yapma ihtimali taşırlar. Bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir.