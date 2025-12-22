Göztepe evinde Samsun’u mağlup etti

Süper Lig'de Göztepe evinde Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti. Geçen hafta Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yenen Göztepe böylece üst üte 2. zaferini elde etti. İzmir temsilcisi puanını 32'ye yükseltti. Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde başarıyla temsil eden Samsunspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karadeniz ekibi, son 3 maçından yenilgiyle ayrıldı. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

