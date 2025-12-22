Çok mutluyuz! Her bölge güçlenecek: Kadromuz kesinlikle tamamlanacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası transfer sorularını yanıtladı. Buruk, "Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Yaşadığımız sakatlık ve cezalarlarla birlikte zorlandığımız bir dönem geçirdik. Bunu tekrar yaşamamak için katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz, savunma, orta saha, hücum... 3 yere katkı verebilir miyiz diye düşünüyoruz. Net pozisyon veremem ama ayrılacak oyuncular olursa ki düşüncemiz var, yabancı sınırında rahatız" şeklinde konuştu.

YÖNETİMLE SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUZ

Okan hoca, "Kadromuzu güçlendireceğiz. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, Abdullah Bey ile de bu toplantıları yapıyoruz hep. En kısa zamanda katkı sağlayacak oyuncuları alacağız. Gerçekten önemli katkılar sağlayacak oyuncular almak istiyoruz. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, Abdullah Bey ile de toplantılar yapıyoruz hep" dedi.

OSIMHEN'İN AKLI CİMBOM'DA

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda boy gösterecek olan Victor Osimhen, milli yıldız Yunus Akgün'ün golüne kayıtsız kalamadı. Yıldız golcü, Nijerya Milli Takımı kampından yaptığı paylaşımla Yunus Akgün'ün fotoğrafını paylaştı. Victor Osimhen'in milli takım kampındayken, Galatasaray maçını takip ediyor olması ve sosyal medyadan paylaşım yapması, Sarı-Kırmızılı taraftarları coşturdu. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.