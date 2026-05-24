14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Neler önerirsiniz?



Düzgün duruş eğitimi önemlidir. Daha dikkatli iş yapmak gerekir. Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur.





67 yaşındayım. 6 ay önce felç geçirdim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Nelere dikkat etmeliyim?



Az az sık sık yemek yiyin. Yemek yerken dik durumda oturun. Lifli gıdalar yiyin. Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Rezene-ısırgan otupapatya- anason-ıhlamur-kekik çayı, portakal-mandalina suyu-acı hindiba salatası, bal ve sirke karışımı için.





İki ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ellerimde kasılmalarım başladı. Doktorlar kendi aralarında ameliyattandır diye konuştular. Tahlil yazdılar. Yanlış ameliyat mı yapıldı?



İyi olacaksın yanlış değil. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır ve böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Bağırsaklara indirek etki eder. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır.



KANSER KORKUSU



Annem 54 yaşında. Meme kanseri şüphesi var. Aile taraması istediler. Gideyim mi?

Tarama çok önemli. Yaptır. Çünkü meme kanseri 40-50 yaş arası kadınlarda tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca meme kanseri kimler için riskli öğrenmelisin. Kilo, sigara, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak riskli durumlar olarak sayılabilir.