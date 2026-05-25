Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

Saçkıran yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir.

Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. En kısa zamanda cildiye uzmanına gitmelisin.



TEK TİP BESLENME



Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?



Hedef kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak. Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var. Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin. Her okuduğunu yapmaya kalkma.



UZMAN DEĞERLENDİRMELİ



Kızım ülser hastası. 5 ay önce ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başladı. Şimdi de sallantı oluyor. Cerraha tekrar götürsek bakar mı? Hep böyle mi kalacak?



Ameliyat sonrası iç hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Mide ameliyatlarından sonra vitamin ve B12 vitamin eksikliği görülebilir. B12 vitamin eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamini iğnesini kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir.